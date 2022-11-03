Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 243

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:00 Дело главного редактора хакасского сайта «Новый фокус» Михаила Афанасьева дошло до суда, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Его обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). Ему вменили публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности.

Афанасьева посадили в СИЗО еще в апреле 2022 года. У него остались жена и дети.

При этом, как писала Тайга.инфо, в материалах дела есть показания сами росгвардейцев, которые подтвердили следствию, что часть силовиков покинули расположение заранее, сославшись на болезни. Они также говорили следователям, что о переходе в чужую страну они могли знать еще до официального объявления боевых действий 24 февраля, и им ставили задачи по «охране улиц Киева» и «зачистке».

15:55 Совет Федерации решил провести консультации по возвращению двухлетнего срока службы в армии по призыву, передает РБК.

15:30 Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») предложил создать в РФ «министерство информации и пропаганды», передает Zabnews.

15:13 Обыск начался у телеведущего Андрея Караулова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Караулов утверждает, что следственные действия проходят по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. «Люди, вооруженные автоматами, попытались „болгаркой“ вырезать ворота», — рассказал он.



«Все телефоны в моем доме (даже у тещи) не отвечают. Видимо, дачу накрыли еще и „колпаком“. Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?», — добавил Караулов.

14:29 Депутат новосибирского заксобрания, директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков («СРПЗП») заявил о критической ситуации у местных аграриев.

«Нам нужна срочная помощь. Нужно, чтобы было наполнение статьи бюджетных расходов по компенсации железнодорожного транспортного тарифа. Ведь до августа мы имели до 2,5−3 тыс. рублей компенсации на одной тонне зерна при поставках в западном направлении, а значит, по цене зерна могли конкурировать с южными регионами России. Возвращение этой субсидии позволило бы нам экспортировать зерно через порты, как на востоке, так и на западе страны. Расширило бы манёвр, — цитирует Теплякова пресс-служба реготделения „СРПЗП“. — Помимо этой меры остро необходимо увеличение квот на экспорт зерна из Сибирского федерального округа. Слишком сильно выросли объемы наших урожаев. А еще нужно „обнуление“ экспортной пошлины для восточного направления экспорта, чтобы мы могли предложить зерно покупателям в Индонезии или на Филиппинах по цене ниже канадского и австралийского».

Напомним, что новосибирское заксобрание официально потребовало от правительства РФ отменить экспортные пошлины из-за кризиса. Также депутаты просили кабмин в пять раз увеличить интервенции на зерновом рынке, при этом закупочные цены должны быть 14−16 тыс. рублей за тонну в зависимости от региона.

Тепляков отметил, что прибыльность аграриев, которые занимаются только растениеводством, в 2019—2020 годах якобы доходила до 40−50%, и «большинство хозяйств сумели накопить некоторые резервы, запас прочности»: «Однако за текущий год накопленный запас может „съесться“, и уже в 2023 году не исключены проблемы с посевной».

13:48 Продажи ноутбуков рухнули в РФ на 55% в третьем квартале 2022 года. Всего же в январе-сентябре 2022-го они упали на 32%, рассказали «Коммерсанту» в компании «Марвел-Дистрибуция».

Всего в РФ за девять месяцев продано 2,1 млн ноутбуков.

13:16 Пока только часть семей мобилизованных тувинцев получили обещанное властями топливо. По три тонны каменного угля привезли 41% семей, значащихся в списках, дрова — 65% семей, сообщили в министерстве труда и соцполитики Тувы.

«Произведены выплаты в размере 5 тыс. рублей на 745 детей по 386 заявлениям. Данные по оставшимся 106 детям сейчас уточняются, — отметили в правительстве со ссылкой на министра труда Эдуарда Сандана. — В школах горячее питание получают 284 ребёнка мобилизованных. В детские сады устроены 50 детей дошкольного возраста из 82, нуждающихся в обеспечении местами».

13:08 Директор русскоязычного вещания госканала RT Антон Красовский прокомментировал публикацию его сюжета на канале после того, как главред RT Маргарита Симоньян пообещала его отстранить.



«Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — призвал Красовский, предлагавший в эфире убивать украинских детей.

13:00 Власти Тувы заявили о «перевыполнении» плана на мобилизацию

«Как доложил военный комиссар Тувы Демир-оол Артына, сверх запланированного отработали военкоматы Чеди-Хольского, Тандинского, Пий-Хемского, Каа-Хемского и Кызылского районов, — говорится в заявлении республиканского правительства. — Все остальные муниципальные образования также на 100% справились с поставленными перед ними задачами».

Из сообщения следует, единовременные выплаты от региона по 100 тыс. рублей получили 335 граждан, и это названо «половиной всех, призванных на службу». Таким образом, если верить властям, в Туве было мобилизовано не менее 670 человек. Население всей республики — около 330 тыс. жителей.

12:40 Строительная сфера пострадала от объявленной Путиным «частичной» мобилизации. Об этом сообщила глава Союза строителей Забайкалья Лиана Шиллер, передает «Чита.ру».

«Мобилизация повлияла очень плохо. Основополагающие профессии — водители большегрузов и крановщики — были призваны, — рассказала Шиллер. — Никакой брони, нет закона для этого. Всех, кого могли, забрали, каждый день сотрудники в напряжении от того, что пришли с повестками. Сложно планировать сезон, так как неизвестно, кто останется. И неизвестно, кем заменить мобилизованных в условиях дефицита кадров».

Например, из-за того, что был мобилизован водитель бетономешалка на неделю встала стройка одного из объектов в Оловянной.

11:40 Около 20 родственников заключенных тогучинской ИК-14 Новосибирской области собрались у здания колонии утром 3 ноября. С 30 октября в учреждении отсутствует связь, и у них нет информации о судьбе близких, сообщили они Тайге. инфо.

Часть родственников пошли на встречу с начальством.

«По информации СМИ, в исправительных учреждениях Новосибирска и области частные военные компании вербуют заключенных для участия в СВО. Что является нарушением не только российского законодательства, не предусматривающего участие заключённых в той или иной спецоперации даже по их собственному желанию, но и требований карантина, введенных главным санитарным врачом», — говорится в обращении на имя начальника колонии (имеется в распоряжении редакции).



Ранее новосибирское управление ФСИН под предлогом распространения ковида объявило, что с 25 октября в ИК-14, а также колониях №2, №3, №8, №12, №13 и №18 «временно приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными». Этот список совпадает с перечнем учреждений, в которых, по данным правозащитников, могла проходить вербовка в ЧВК «Вагнер».

В ИК-14, по сведениям правозащитников, могли завербовать более 200 человек.

В коллективном обращении родственники заключенных ИК-14 просят предоставить всем внеочередное краткосрочное свидание с осужденными или звонок, в ближайшее время предоставить звонок тем заключенным, которые согласились участвовать в «спецоперации» в Украине, а также заблокировать их отправку до выполнения всех требований.

Подробности читайте в нашем материале.

11:12 В Новосибирской области закончилась продукция PepsiCo и Coca-Cola, заявил вице-губернатор Сергей Сёмка на пресс-конференции в ТАСС.

«Продукции уже нет на полках. Она замещена другими производителями, в том числе поставками с Казахстана, в том числе поставки продукции под названием „Кола“ других компаний», — сказал Сёмка.

10:31 В России из-за дефицита кассетных подшипников упало производство инновационных полувагонов, передает «Ъ». Прежде российское вагоностроение было полностью инновационным, но теперь вернулось к производству типовых полувагонов.



«Выпуск типовых полувагонов наладили и те заводы, которые в 2021 году полувагоны не выпускали совсем, — сообщил замгендиректора Института проблема естественных монополий Владимир Савчук.— Например, за девять месяцев было зарегистрировано 1,9 тыс. полувагонов производства „РМ Рейл“».

Всего зарегистрирован выпуск 16,1 тыс. вагонов, производители — Уралвагонзавод (УВЗ), «Алтайвагон», ОВК, «РМ Рейл», Рославльский ВРЗ, КАВАЗ и другие.



09:58 Бурятскую журналистку Евгению Балтатарову*, задержанную вечером 2 ноября в Алматы, освободили из изолятора временного содержания. В России она заочно арестована, на нее завели возбуждено дело по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ) по двум эпизодам и объявили в международный розыск.

«Я хочу, чтобы одна вещь была предельно понятна, мои задержания [в Казахстане], что первое, что второе — это не политическое решение. Будь оно таковым я была бы уже в России. Это баг системы. Минские соглашения принимались слишком давно. Тогда никто не мог подумать, что в России будут политические статьи в УК, — отметила Балтатарова. — Никто не мог подумать чем станет Россия при Путине. Сейчас соблюдение минских соглашений по инерции преступно! Необходимо либо исключать из обмена конкретные политические статьи, либо отменять соглашения. Иначе я буду болтаться как говно в проруби между задержаниями. Это стресс как для меня, так и для Казахстана».



Главное на утро 3 ноября

• Информационное агентство Regnum объявило о приостановке работы. «Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством», — заявил главный редактор Модест Колеров.



«Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин», — утверждает Колеров.

Он также рассказал, что владелец агентства вместо гендиректора Юлии Крижанской назначил «человека с РЕН ТВ». При этом насчет смены руководства с Колеровым напрямую никто не связывался. Напомним, что Крижанская числится среди учредителей многих фондов, связанных с «Единой Россией», через которые партия спонсирует свои избирательные кампании.

• Телеканал RT выпустил фильм Антона Красовского, которого ранее отстранили от эфира из-за призывов убивать детей. После того, как о его возвращении в эфир написали СМИ, видео удалили.

• Устроившие бунт в Ульяновской части мобилизованные из Чувашии объявили забастовку. Они продолжают бастовать и не вышли на занятия, передает тг-канал «Сердитая Чувашия». Напомним, что призванные возмущены тем, что не получили обещанные Путиным деньги.

Военная полиция начала задерживать мобилизованных.

В учебном центре были отменены занятия по стрельбе, а комнаты с оружием закрыты и опечатаны.

• Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление «о предотвращении ядерной войны», в котором говорится, что Россия «гипотетически» может применить ядерное оружие только в оборонительных целях.

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — утверждают чиновники.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.