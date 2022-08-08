Новосибирцы и красноярцы оплатят кампанию томского врио губернатора

© t.me/tomskregionadmin. Владимир Мазур

Назначенный Кремлём врио губернатора Томской области собрал на выборы более 60 млн рублей. Его агитация повсюду, а часть средств он получил из непрозрачных фондов единороссов Новосибирской области и Красноярского края.

Врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия») получил на выборы главы региона 66 млн рублей, говорится в его официальных отчетах на сайте облизбиркома. По данным на конец июля, он уже потратил более 6,6 млн на агитацию и «иные расходы на проведение избирательной кампании».

Мазур получал деньги из фондов, связанных с «ЕР». Тайга. инфо не раз обращала внимание на их непрозрачность. Так, 12 млн рублей, перевел «Красноярский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» (Красноярский ФПРСР). Эта организация учреждена сенатором от Подмосковья Виктором Абрамовым, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, депутатом красноярского заксобрания Верой Оськиной (все — «ЕР»), а также другими связанными с ней красноярцами и «Национальным фондом поддержки регионального сотрудничества и развития».

С последним фондом связан губернатор Московской области Андрей Воробьёв, известный дружбой с министром обороны Сергеем Шойгу, который считается неформальным куратором Красноярского края, Тувы и Хакасии во внутренней политике российских властей.

По 6 млн рублей Мазуру отдали «Новосибирский ФПРСР», «Кемеровский ФПРСР» и «Фонд будущих поколений».

Новосибирский фонд учредили омский экс-депутат Госдумы, бывший советник главы РЖД Владимира Якунина Петр Рубежанский, гендиректор информационного агентства «Регнум» Юлия Крижанская, экс-депутат новосибирского заксобрания от «Справедливой России» Александр Замиралов (экс-совладелец торгового дома «Новосибирский серпентарий» и экс-председатель регионального исполкома «ЕР») и бывший лидер областных единороссов Юрию Глазычеву (был признан виновным в мошенничестве с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд рублей, получил пять лет колонии и вышел условно-досрочно). Сейчас фонд возглавляет депутат заксобрания Виктор Кушнир, который руководит крупным заводом «Сибиар» по выпуску аэрозолей.

«Кемеровский ФПРСР» тоже связан с Крижанской, а также с юристом Дмитрием Поземиным и экс-главой реготделения «ЕР», бывшим ректором КемГУ Юрием Захаровым и депутатом московской облдумы Олегом Жолобовым.

«Фонд будущих поколений» принадлежал одному из экс-рукодителей юридической службы «ЕР» Алексею Гришковцу, Ольге Шабалиной и Юрию Пузыне. Они отрицали связь с фондом еще в 2018 году и утверждали, что «передали дела», однако, по данным ЕГРЮЛ на 2021 год, оставались учредителями организации, которая, несмотря на требования закона, никак не отчитывается публично (с конца 2021-го они перестали быть учредителями, но новые хозяева неизвестны). Организация находится на Банном переулке, 3 в Москве, где располагался ЦИК «Единой России», а ныне — так называемая «высшая партия школа».

«Томский ФПР сотрудничества и развития» почему-то дал не 6 млн, а 5,97 млн рублей. Он учрежден, в том числе сенатором Владимиром Кравченко, председателем гордумы Северска Григорием Шаминым, бывшим томским вице-губернатором и экс-сенатором Владимиром Жидких. Еще один учредитель фонда — бывший депутат облдумы от «Справедливой России» Сергей Кравченко, который работал в кузбасском «Разрезе трудармейский южный».

Наблюдатели обратили внимание на массовую агитацию Мазура. «Дома, магазины, рынки все в агитации. Отличие теперь в том, что размещается реклама лишь одного кандидата», — пишет местный телеграм-канал «Томскполит». Листовки клеят в том числе на стекла зданий.

Одной агитацией команда Мазура не ограничилась. В сеть попало видео того, как 3 августа в Колпашеве чиновники репетировали встречу с единороссом. «Заготавливаются вопросы, последовательность, как правильно руку поднимать и так далее», — цитировал экс-кандидат в депутаты Госдумы Василий Шипилов письмо одного из сотрудников местной администрации. — <…> Тут и наш ВрИО Главы Колпашевского района и все его заместители, и депутаты, и заместитель директора ДЮСШ Рожкова, и председатель Думы поселения Рыбалов, и много ещё кто. Напомню, время рабочее, после обеда 2 августа. Владимиру Владимировичу будет полезно это видео, можно уже готовить ответы на прозвучавшие вопросы".

Остальные кандидаты

Представитель КПРФ, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров собрал на кампанию, по данным на конец июля, лишь 20 тыс. рублей.

Представительница эсеров Галина Немцева получила на счет 50 тыс. рублей. Виктор Гринев («Новые люди») отчитался о 21 тыс.

Источники финансирование не названы. Юрлица-жертвователи официально называются только, если их взносы на кампанию превышали 25 тыс. рублей.



Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин ушел с поста в мае 2022 года, за несколько месяцев до запланированных выборов.



Выборы пройдут 11 сентября. В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня, несмотря на снятие ковидных ограничений на федеральном уровне.

Ярослав Власов

Читайте также: «Иностранные активы нашли у семьи кандидата в томские губернаторы от „ЕР“»