Родственники новосибирских заключенных потребовали остановить их возможную отправку на «спецоперацию»

© Тайга.инфо

В одной из колоний Новосибирской области отключили телефонную связь на фоне сообщений о вербовке осужденных в ЧВК «Вагнер». Родственники заключенных ИК-14 провели сход у колонии и потребовали предоставить им право на звонок, а до этого времени заблокировать отправку на «спецоперацию» тех, кто согласился.

Около 20 родственников заключенных тогучинской ИК-14 собрались у здания колонии утром 3 ноября. С 30 октября в учреждении отсутствует связь, и у них нет информации о судьбе близких, сообщили они Тайге.инфо.

Часть родственников пошли на встречу с начальством.

«По информации СМИ, в исправительных учреждениях Новосибирска и области частные военные компании вербуют заключенных для участия в СВО. Что является нарушением не только российского законодательства, не предусматривающего участие заключённых в той или иной спецоперации даже по их собственному желанию, но и требований карантина, введенных главным санитарным врачом», — говорится в обращении на имя начальника колонии (имеется в распоряжении редакции).



Ранее новосибирское управление ФСИН под предлогом распространения ковида объявило, что с 25 октября в ИК-14, а также колониях №2, №3, №8, №12, №13 и №18 «временно приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными». Этот список совпадает с перечнем учреждений, в которых, по данным правозащитников, могла проходить вербовка в ЧВК «Вагнер».

В ИК-14, по сведениям правозащитников, могли завербовать более 200 человек.

В коллективном обращении родственники заключенных ИК-14 просят предоставить всем внеочередное краткосрочное свидание с осужденными или звонок, а также в ближайшее время предоставить звонок тем заключенным, которые согласились участвовать в «спецоперации» в Украине.

«Организовать в ближайшее время встречу уполномоченного по правам человека и членов ОНК с родственниками осужденных и оповестить нас о дате и времени встречи, — говорится в требованиях родственников. — Приостановить все действия по подготовке и отправке заключенных в зону СВО без решения указанных вопросов».

О первых фактах вербовки сибирских заключенных на «спецоперацию» в Украине стало известно в конце октября. Тайга.инфо писала, что представители ЧВК «Вагнер» могли посетить колонии в Кемеровской и Новосибирской области. Общее число завербованных оценивалось свыше 1 тыс.

Кроме того, в начале вербовщиков заметили в томских и омских колониях.

UPD (11:34) Уточнены заголовок и лид.