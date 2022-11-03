Ущерб экологии от новосибирского свинокомплекса «Кудряшовский» оценили почти в 3 млрд

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Новосибирское АО «Кудряшовское» причинило ущерб экологии на 2,9 млрд рублей, заявили в Росприроднадзоре. Ранее был задержан директор свинокомплекса Владимир Гавриленко.

«По результатам проведённой в отношении АО „Кудряшовское“ выездной проверки произведен расчет вреда, причиненного почвам, в размере 1,78 млрд рублей, а также исчислен размера вреда реке Амба загрязнением отходами производства АО „Кудряшовское“ на сумму 1,13 млрд», — сообщили в Сибирском управлении Росприроднадзора.

Ведомство подтвердило факт сброса отходов «Кудряшовского» на рельеф местности и в реку Амба.

На компанию составлены протоколы по ст. 8.6 КоАП (порча земель) и по ст. 8.7 КоАП (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель). Росприроднадзор заявил и о других нарушениях.

«Претензии о возмещении вреда, причиненного почвам и реке Амба, предъявлены предприятию. Кроме того, копии претензий направлены в адрес агропромышленного холдинга АО „СИБАГРО“, в состав которого входит АО „Кудряшовское“, — отметили в пресс-службе. — У АО „Кудряшовское“ есть 30 дней для возмещения вреда в добровольном порядке, по истечении которых будет предъявлен иск на соответствующую сумму в суд».

Ранее Следственный комитет сообщил об уголовном деле в отношении директора Кудряшовского свинокомплекса Владимира Гавриленко. Его подозревают в сбросе отходов в реку Амба. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам), ч. 1 ст. 254 УК (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности) и ч. 4 ст. 261 УК (уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения).

АО «Кудряшовское» зарегистрировано в 2001 году. Это крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение. Выручка компании в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд рублей.

В «Сибагро», согласно данным на сайте компании, входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и в Бурятии. Холдинг выпускает более 7% от общего объема свинины в РФ и 60% - в Сибирском федеральном округе.

Председатель правления холдинга — Андрей Тютюшев. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «ЕР». В действующем созыве бизнесмена нет. Был членом партии. Среди руководства есть и другие единороссы, писала Тайга.инфо: член правления и, по данным на 2012 год, акционер компании Тимур Хисматуллин был депутатом гордумы Томска от «ЕР», а в 2022 году в «Сибагро» перешел томский вице-губернатор и член «ЕР» Сергей Ильиных.

Кроме того, «Сибагро» был один из крупнейших сибирских спонсоров «Единой России». Только по официальным данным, в 2015—2017 годах холдинг перечислил партии 20 млн рублей в качестве беспроцентного и беззалогового займа.