Сотрудник Росказначейства из Бурятии и экс-юрист Народного Хурала погибли в «спецоперации»

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Сотрудник Росказначейства из Бурятии и экс-юрист Народного Хурала погибли в «спецоперации»
04 Ноя 2022, 09:12

Число уроженцев Бурятии, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз погибли чиновник и бывший сотрудник регионального парламента.

25-летний казначей отдела №18 управления Росказначейства по Бурятии Мунко Лубсанов погиб в «спецоперации». Об этом сообщило само казначейство.

«Мунко Лубсанов проработал в Управлении почти 4 года и за это время зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист. Он был примером для своих младших братьев и сестер и надежной опорой для родителей», — утверждают в казначействе.

При этом чиновники не указывают, как Лубсанов оказался в зоне «спецоперации» и был ли он призван по мобилизации. Где и как именно он погиб, также неизвестно.

Кроме того, в «спецоперации» погиб бывший юрист Народного Хурала (парламента Бурятии) Баир Цыбиков, пишет «Инфопол». Ему было 43 года. Цыбиков также работал в администрации Хоринского района, администрации главы и правительства Бурятии, а также в издательском доме «Информ Полис». Последние годы занимался частной юридической практикой.

Издаение утверждает, что Цыбиков записался на «спецоперацию» добровольцем 7 октября. Вскоре он получил ранение под Херсоном и умер. У мужчины остались жена, две несовершеннолетние дочери, мать и брат.

По последним данным, подтверждено шесть смертей мобилизованных из Бурятии. Информации о том, были ли официально мобилизованы Лубсанов и Цыбиков пока нет.


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