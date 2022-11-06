Подорвавший людей у кафе в Забайкалье задержан

© unsplash.com
Подорвавший людей у кафе в Забайкалье задержан
06 Ноя 2022, 08:44

Устроивший взрыв около кафе в забайкальском городе Шилка задержан, сообщили в Следственном комитете. Это местный житель. При происшествии пострадали четыре человека.

Подтверждается информация свидетелей, рассказавших ранее, что мужчина бросил какой-то предмет в сторону кафе «Байкал» в Шилке, после чего произошел взрыв.

«Вечером 5 ноября 2022 года в Шилке около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы», — рассказали в СК.

По подозрению в покушении на убийство, совершенным общеопасным способом, задержан житель Шилкинского района.

О состоянии пострадавших рассказали в минздраве региона. «У троих состояние удовлетворительное, не госпитализированы. У одного пострадавшего состояние средней степени тяжести. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в министерстве.


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