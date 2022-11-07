Кто заблокировал обсуждение проблем с выплатами мобилизованным новосибирцам: Яковенко, Гудовский, Лебедев

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Стало известно, как голосовали депутаты горсовета Новосибирска за предложение обсудить проблемы с выплатами мобилизованным, которое не прошло. Против выступили вице-спикер Евгений Лебедев и трое единороссов, большинство представителей «ЕР» воздержались.

Горсовет Новосибирска отказался обсуждать вопрос о проблемах с выплатами мобилизованным жителям на сессии 26 октября, писала Тайга.инфо. Депутат Георгий Андреев (КПРФ) рассказал коллегам и чиновникам о поступившей к нему информации, что не все получили обещанные губернатором 100 тыс. рублей, и предложил заслушать по этому поводу либо вице-премьера региона Игоря Яковлева, который был на сессии, либо мэра Анатолия Локтя.

Но Яковлев отвечать не стал, а Локоть сказал, что это не полномочия муниципалитета, поэтому «вам вряд ли кто-то доложит сейчас». Он и спикер горсовета Дмитрий Асанцев предложили позже обсудить вопрос на одной из комиссий. В итоге лишь 11 депутатов поддержали инициативу Андреева — голосов не хватило.

7 ноября в документах горсовета появились итоги поименного голосования депутатов. Тайга.инфо приводит их.

Кто голосовал «за»

Антон Бурмистров, Георгий Адреев, Александр Бурмистров, Павел Горшков, Андрей Любавский, Виктор Стрельников (все — КПРФ), Игорь Титаренко, Владислав Люмин (оба — «Единая Россия»), Светлана Каверзина, Антон Картавин, Леонид Рыбин (все — независимые).

Кто голосовал против

Игорь Кудин, Кирилл Покровский, Александр Савельев (все — «ЕР») и Евгений Лебедев (вице-спикер, был лидером уже развалившейся фракции ЛДПР)

Кто воздержался

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев, Андрей Аникин, Игорь Атякшев, Ирина Беспечная, Александр Бестужев, Сергей Бондаренко, Елена Воронина, Лилия Гончарова, Андрей Гудовский, Екатерина Козловская, Дмитрий Колпаков, Ирина Константинова, Евгений Крайнов, Денис Кулинич, Александр Тарасов, Сергей Трубников, вице-спикер Николай Тямин, Денис Чаховский, Дмитрий Червов, Павел Чернышев, вице-спикер Евгений Яковенко (все — «ЕР»), вице-спикер Антон Тыртышный (КПРФ), Екатерина Шалимова, Инна Ильиных, Алекcей Михайлов, Евгений Прохоров, Степан Сафонкин, Василий Стрекалов.

Еще один независимый депутат Игорь Украинцев не голосовал.

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