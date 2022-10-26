Часть мобилизованных новосибирцев не получили обещанных выплат. Горсовет отказался это обсуждать

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Не все мобилизованные новосибирцы получили по 100 тыс. рублей, которые были обещаны из резервного фонда области. При этом губернатор говорил, что выплаты будут завершены до 24 октября.

«Значительная часть новосибирцев мобилизована, и сейчас поступает информация, что далеко не всем на данный момент произведены выплаты 100 тыс., которые были обещаны. И это создает определенную напряженность в среде мобилизованных», — заявил депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев (КПРФ) на сессии 26 октября, передает корреспондент Тайги.инфо.

При этом губернатор Андрей Травников публично обещал, что все получат выплаты до конца прошлой недели (до 24 октября).

Депутат Андреев предложил заслушать доклад либо представителя правительства, вице-премьера Игоря Яковлева, который был на сессии, либо мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который возглавляет местную призывную комиссию.

Но Яковлев отвечать не стал, а Локоть сказал, что это не полномочия муниципалитета, поэтому «вам вряд ли кто-то доложит сейчас». Он и спикер горсовета Дмитрий Асанцев предложили позже обсудить вопрос на одной из комиссий.

В итоге из 44 депутатов, пришедших на сессию, за обсуждение проблемы с выплатами проголосовали 11. 28 воздержались, а четверо оказались даже против.

«Выплаты идут вторую неделю. На конец вчерашнего дня их получили три четверти мобилизованных граждан, — говорил 19 октября губернатор Травников. — Надеемся, что к концу сегодняшнего дня деньги получат уже 90% мобилизованных. Таким образом, к концу недели мы полностью завершим выплаты».

Но деньги получат не все, писала Тайга.инфо. Выплаты должны давать на основании списка, который представит Новосибирское высшее военное командное училище Минобороны, куда свозят призванных. «Основанием для отказа в осуществлении единовременной выплаты является: исключение гражданина, призванного на военную службу, из состава части-формирователя; в представленном частью-формирователем списке на осуществление единовременной выплаты не в полном объеме отражена информация, необходимая для осуществления единовременной выплаты, либо имеются неточности, опечатки, исправления».

Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.



Ранее источники говорили Тайге.инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги. инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек.

Соответственно, выплаты могут обойтись резервному фонду области не менее 200 млн рублей. Но, вероятно, речь идет о большей сумме.