Алтайскому застройщику отдадут без торгов участок в Новосибирске

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Новосибирский губернатор Андрей Травников рекомендовал мэрии областного центра предоставить в аренду участок на улице Большая без торгов. Застраивать территорию будет компания алтайской ГК «Союз».

В рамках масштабного инвестиционного проекта ООО «Специализированный застройщик „Союз-Инвест“» получит участок площадью 36,5 тыс. кв. метров на улице Большая. Земля предназначена под строительство многоквартирных средне- и многоэтажных домов.



Срок реализации проекта составляет 10 лет. Среди условий его реализации — передача 40 млн рублей на завершение жилого дома в микрорайоне Закаменский (16 стр). Кроме того, в многоквартирных домах общая площадь жилых помещений должна составлять не менее 35, 6 тыс. кв. метров, из которых не менее 892 кв. м помещений подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.

В 2018 году региональный парламент одобрил закон о предоставлении земельных участков под масштабные инвестпроекты без торгов, по которым застройщик обязан предусмотреть до 2,5% жилплощади для расселения пострадавших с внесением от 30 млн рублей на достройку проблемного дома или 6% — для пострадавших в случае банкротства застройщика (с передачей прав требования на не сданные квартиры в суде). Но инвесторы могут предоставить квартиры как в построенных на «льготном» участке домах, так и в других.

Закаменский микрорайон возводило ООО «Неоград-инвест». С августа 2007-го по февраль 2014 года компания получила более 2 млрд рублей от дольщиков на строительство пяти домов по улице 5-я Кирпичная горка. Застройщик не возвел запроектированные объекты, похитив около 1 млрд рублей на приобретение ценных бумаг, предоставление займов и иные цели, не связанные со строительство, заявляло следствие. Основатель «Неоград-инвеста» Владимир Аксёнов в 2018 году был осужден почти на пять лет колонии-поселения.

На улице Большой в Новосибирске возводили микрорайон Новомарусино, однако и этот проект превратился в долгострой. Тайга.инфо подробно рассказывала о ситуации в ЖК «Новомарусино». Комплекс строило ООО «Доступное жилье Новосибирск». Фирма должна была сдать дома в 2016 году, но стала банкротом. Она принадлежит бывшему топ-менеджеру корпорации RU-COM Вадиму Варвянскому. Бизнесмена обвинили в растрате.

130 квартир в ЖК приобрела мэрия Новосибирска, представители городской и региональной власти участвовали в торжественном открытии первой очереди микрорайона.

Учредителем «Союз-Инвест» с ноября 2022 года является ООО «Сибирская Финансовая Корпорация» Елены Греб и Сергея Отмашкина, которые, как ранее писали СМИ, приходятся детьми застройщику Владимиру Отмашкину. На сайте ГК «Союз» компания «Союз-Инвест» также фигурирует в числе подразделений холдинга, который строит не только в Барнауле, но и в Санкт-Петербурге и Новосибирске.