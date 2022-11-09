Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 249

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:00 Российские компании столкнулись с нехваткой популярного импортного алкоголя за два месяца до новогодних праздников, передает РБК. Речь идет об игристых винах, французском коньяке и шотландском виски. Ограничения на поставку приведут к нехватке популярных брендов — например, шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys.

«Дефицитные виды импортной продукции уходят «с колес»: едва компания успевает их привезти, через пару дней после всех процедур оформления они по квотам уходят заказчикам - сетям и ресторанам», - рассказали в компании Ladoga, которая занимается импортом алкоголя.

13:47 МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic* Дмитрия Колезева. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Традиционный вопрос: а есть какой-то способ обновить свою фотографию в базе МВД?» — отметил Колезев.



Полиция объявила Колезева в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

13:37 Власти Забайкалья придумали слоган «Вместе V Новый год» для новогодних праздников.

«Слоган „Вместе V Новый год“ определен, как сверхзадача праздника, — цитирует министра культуры Забайкальского края Ирину Левкович пресс-служба правительства. — Вместе с Россией, вместе с новыми субъектами, с семьями мобилизованных и героями России. При подготовке сценариев мероприятий, специалистам культуры и образования рекомендовано опираться на героические образы России и этносов, демонстрировать праздник Новый год, как образ мирной и дружной жизни, которую в разные периоды истории России защищали героически и самоотверженно».



Левкович утверждает, что к новогодним праздникам будут отнесены «рождественские чтения, День волонтера — 5 декабря и День героев Отечества — 9 декабря».

«Мы рекомендуем всем, в том числе учреждениям общественного питания региона, отказаться от ярких шоу, фейерверков при организации корпоративных новогодних банкетов, сохранив уважение к семейным традициям празднования нового года, ограничится новогодним ужином и новогодними концертными номерами. При организации танцевальных мероприятий использовать проверенный репертуар», — сказала чиновница. Отметим, что власти Забайкалья пишут звание региона через латинскую букву «Z».

13:00 Жену мобилизованного из приморского Дальнегорска предупредили о наступлении ответственности по статье о «дискредитации» ВС РФ, сообщила ASTRA. Ее мужа, по сведениям издания, могут удерживать «в подвале» за отказ участвовать в боевых действиях.



За полтора месяца с начала мобилизации мужчина получил зарплату 1075 рублей — скриншот прислала журналистам его жена.

11:40 Немецкий производитель бытовой химии Henkel планирует окончательно уйти из России до конца 2022 года, заявил финансовый директор компании Марко Свобода, передает ТАСС.



«Неопределенность, которая все еще возникает с точки зрения времени, также связана со сложными аспектами регулирования», — отметил Свобода.

Компания объявила, что уйдет из РФ, еще 19 апреля. В Новосибирской области у Henkel есть завод строительных смесей в Криводановке. Производство «Хенкель Рус» также находится в Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Московской и Челябинской областях, Пермском и Ставропольском краях.

10:28 «Частичная» мобилизация затронула 34% опрошенных компаний и предпринимателей, следует из данных федерального бизнес-омбудсмена. У них мобилизовали «какую-то часть сотрудников».

В опросе участвовали 5760 предпринимателей из всех регионов страны. 74% респондентов относятся к микробизнесу, 21% — к малому, 3,4% — к среднему и 1,6% — к крупному.



«Более чем половине (58,6%) из тех, у кого сотрудников мобилизовали — замещение данных сотрудников не потребовалось либо замена была найдена очень быстро, а не смогли пока найти замену для выбывших сотрудников только 19%, — сказано в исследовании. — Еще 26,7% участников опроса сообщили, что не сумели найти аналоги критически важным иностранным продуктам или сервисам, которые более не поставляются в Россию из-за санкций. Однако большая часть все же смогла найти новых поставщиков таких же продуктов (23,6%) либо аналогичных продуктов, причем как в России (22,3%), так и за рубежом (13,5%)».

6% опрошенных заявили, что им пришлось или вскоре придется закрыть бизнес. Еще 7% отмечают «кризис», 27% — «серьезный спад» выручки, 30,4% — падение выручки, но «подконтрольное». Лишь у 9% есть рост.

10:16 Только 55 из запланированных 225 социальных объектов ввели в эксплуатацию в регионах Дальнего Востока. Об этом заявил полпред Путина Юрий Трутнев.

«Отдельно остановимся на строительстве социальных объектов. В этом году в округе необходимо построить 225 объектов. Сегодня введено в эксплуатацию только 55 объектов. По согласованию с федеральными органами исполнительной власти сроки строительства 20 объектов перенесены на более поздний период», — сказал Трутнев (цитата по ТАСС).



В числе худших оказались Бурятия, Хабаровский и Приморский края.



Главное на утро 9 ноября

• В Свердловской области мобилизовали депутата Новоуральского городского округа 46-летнего Дмитрия Захарова. При этом военком города Алексей Верхотуров был его соперником на сентябрьских выборах думы.



Захаров выиграл выборы по округу №2, он баллотировался от «Единой России». Верхотуров, который шел самовыдвиженцем, стал вторым.

Жена Захарова уверена, что повестку мужу могли вручить из-за конфликтов на работе. «У него самый проблемный участок: сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт еще в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали», — рассказала она E1.

• Движение «Мягкая сила» потребовало прекратить преследование женщин-активисток за их убеждения.

«Политической волей руководства нужно прекратить грубые задержания, применение нецензурной брани, унизительных процедур, в том числе и таких, которые нарушают законодательство, но руководство закрывает на это глаза, когда речь идет о женщинах, — сказано в резолюции. — Содержание в клетках, сопровождение в наручниках, только подозреваемых, а не убийц. Не тех, кто применяет насилие, массовых отравительниц и террористок, а матерей, жен, сестер, учителей ваших детей, художниц… Вина которых только в том, что они посмели иметь собственное мнение, точку зрения, не боялись высказать ее публично и встать на защиту будущего детей».

Движение отправило резолюцию в МВД, Генпрокуратуру, Госдуму и Совет Федерации.

• Российские власти начислили более 166,2 млрд рублей в качестве выплат за погибших и раненых в «спецоперации» сотрудников Росгвардии и Минобороны, подсчитал канал «Можем объяснить» со ссылкой на сайт электронного бюджета РФ. Расходы соответствуют коду статьи в бюджете — 03 4 08 3024 °F . Еще в июле сумма составляла 113 млрд.

Сумма соответствует почти 17,5 тыс. человек, уточнил канал «Можем объяснить» на основе решения Путина о выплатах семьям погибшим в размере 9,4 млн рублей (еще 3 млн платит страховая компания «Согаз», они в бюджете не учитываются).

Последний раз Минобороны РФ отчитывалось о погибших 21 сентября, когда объявляло мобилизацию. Тогда министр Сергей Шойгу заявил, что погибли 5937 военнослужащих.

• В Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек. Источник ТАСС рассказал, что один погиб, четверо получили травмы.

Губернатор Сергей Ситников написал об «аварийной посадке» вертолета. По его данным, два фельдшера и два пилота пострадали, а погибший был пациентом, которого и перевозили по воздуху.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.