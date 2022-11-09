Конкурс на проведение похоронных церемоний погибшим в «спецоперации» отменили в Бурятии. Предыдущий выиграла клоунесса

09 Ноя 2022, 07:14

В Удан-Удэ отменили муниципальный конкурс на организацию траурных митингов на похоронах военнослужащих, погибших во время «спецоперации» в Украине. Прежние закупки прошли успешно.

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга города Улан-Удэ» объявило конкурс на проведение на оказание услуги ведущего по «проведению траурных митингов и мероприятий по захоронению военнослужащих, принимавших участие в ходе специальной операции», говорится на сайте госзакупок. Церемонии должны проходить в здании лукодрома, где прощаются с погибшими (несмотря на занятия детей в этом же центре).

Власти готовы были заплатить по 6,5 тыс. рублей за одного человека. Всего им понадобилось 24 церемонии на общую сумму 156,48 тыс. рублей, сказано в документации.

Но «Центр культуры и досуга» решил отменить конкурс. В соответствующем приказе не указана причина.

При этом ранее «Центр культуры и досуга» провел, как минимум, две подобных закупки. Каждая — на 156,48 тыс. рублей. Один контракт получила Галина Гресь, второй — Любовь Григорьева.

В 2012—2020 годах Григорьева была директором студии детских праздников «Дельфин». Она организует дни рождения и новогодние елки. Около 10 лет женщина проработала клоунессой под сценическим псевдонимом Бусинка.

По последним официально подтвержденным данным «Людей Байкала», в «спецоперации» погибли 376 контрактников, добровольцев и мобилизованных из Бурятии.


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Конкурс на проведение похоронных церемоний погибшим в «спецоперации» отменили в Бурятии. Предыдущий выиграла клоунесса
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