Красноярская полиция создала спецподразделение по беспилотникам

© unsplash.com/Jason Blackeye
Красноярская полиция создала спецподразделение по беспилотникам
10 Ноя 2022, 08:21

Специальное подразделение по работе с беспилотными летательными аппаратами появилось в красноярской полиции. Дроны используют на митингах.

«Моим приказом создано подразделение на базе тыла, которое будет работать с беспилотными летательными аппаратами, — заявил журналиста начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий 10 ноября. — Мы планируем проводить обучение личного состава, его профессиональную подготовку, приобретение соответствующей техники, в том числе подводных аппаратов, робототехники, я уже не говорю о соответствующих квадрокоптерах».

Беспилотники, в частности, применяют в борьбе с преступлениями, связанными с вырубками леса, отметил Речицкий. Кроме того, их используют «при осуществлении охраны общественного порядка, в том числе во время массовых мероприятий», уточнили в пресс-службе главка МВЛ.

В красноярской полиции утверждают, что у нее уже есть «несколько типов новейших БПЛА». Парк планируется расширить.

Ранее Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ заказало беспилотники почти за 25 млн.


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Красноярская полиция создала спецподразделение по беспилотникам
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