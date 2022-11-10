Застройщика новосибирского ЛДС оштрафовали на 106 млн за срыв работ

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Застройщика новосибирского ЛДС оштрафовали на 106 млн за срыв работ
10 Ноя 2022, 12:17

Суд оштрафовал строителей новосибирского ледового дворца спорта на 106 млн рублей. К моменту истечения договора с региональными властями объект был готов только на половину.

Административное дело было возбуждено в отношении гендиректора московского ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана по ч. 7 ст. 7.32 КоАП (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств), говорится в базе мирового суда Кировского района Новосибирска.

«Установлено, что генеральный подрядчик ООО „ЭлинАльфа“ не исполнил свои обязательства в установленный государственным контрактом срок, до 31 августа 2022 года, — рассказали в областной прокуратуре 10 ноября. — К моменту истечения срока договора объем выполненных работ составил только 54%».

Суд оштрафовал Грибана на 106 млн рублей. Решение пока не вступило в силу.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография».

По словам Колмакова, стоимость строительства может вырасти еще, потому что проводится корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ. Эту документацию должны отправить в Главгосэкспертизу. Готовность арены оценивается в 73%. Достроить ее планируется к концу 2022 года.

При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.


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