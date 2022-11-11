Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 251

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

Главное на утро 11 ноября

• Владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон», депутата областной думы от «Единой России» Ихтияра Мирзоева арестовали. Он обвиняется в нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло смерть людей (ч.3 ст. 219 УК).

Пожар в «Полигоне» произошел 5 ноября. Погибли 13 человек. По делу был арестован 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин, который вернулся со «спецоперации». По предварительной версии, он мог запустить пиротехнику в клубе.

• Команда Алексея Навального выпустила расследование о генерале Сергее Суровикине, который недавно возглавил группировку российских войск в зоне «спецоперации». Они выяснили, что лесопромышленное предприятие из Свердловской области «Аргус СФК», связанное с женой Суровикина, напрямую получало деньги от компании по добыче фосфатов в Сирии, связанной с другом Путина Геннадием Тимченко.

Анна Суровикина в середине 2000-х стала соучредительницей фирмы «Аргус СФК». Бизнес-партнером жены генерала была Анастасия Мишарина — дочь заместителя министра транспорта РФ, который позднее стал губернатором Свердловской области. Позже в «Аргус СФК» сменились собственники, но в 2020—2021 годах компания получила 104 млн рублей в виде займов от «СТГ Логистики» — дочерней структуры «Стройтрансгаза» Тимченко, которая получила разрешение на добычу фосфатных руд в Сирии на месторождениях Эш-Шаркия и Хнейфис, приступив к восстановлению добычи в 2017 году. И так совпало, что в декабре того же года Суровикин, который возглавлял российские войска в Сирии, лично докладывал президенту РФ об освобождении именно месторождений фосфатных руд. Команда Навального увидела в этом возможную личную заинтересованность Тимченко и Суровикина.

• Минюст России запросил у Российского футбольного союза данные о том, кто организовал выступление группы «Би-2» на матче за Суперкубок России 9 июля 2022 года. В письме говорится, что запрос связан с отменой апрельского выступления «Би-2» в Омске «по причине наличия на сцене баннера в поддержку специальной операции и президента Российской Федерации».

Концерты «Би-2» начали запрещать в России после отказа коллектива выступать под баннером «Za президента» в Омске — это противоречило и нейтральной позиции группы, и самой концепции концерта. Коллектив оказался в списке «нежелательный», который якобы распространяли среди промоутеров.

В июле музыканты приехали поддержать «Спартак» на матче за Суперкубок против «Зенита». Победу одержал петербургский клуб со счетом 4:0. По словам Левы Би-2, они выступали бесплатно, а взамен получили «потраченные нервы».

На этом фоне «Би-2» решили отправиться в международный тур с конца сентября: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Израиль.

• В военторге в поселке Мулино Нижегородской области снизили цену на лапшу быстрого приготовления «Доширак» после того, как на ее дороговизну обратил внимание губернатор Глеб Никитин. Об этом сам губернатор похвастал в своем телеграм-канале.

Судя по посту Никитина, на прошлой неделе цена на «Доширак» в военторге составляла 100 рублей за пачку, а теперь — 65 рублей.

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