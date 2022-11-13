Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 253

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:30 20-летних братьев-близнецов из Кузбасса Александра и Дмитрия Новоженниковых пытались мобилизовать. Они подали иски в суд, рассказал их представитель Евгений Ильченко в соцсетях.

Во время визита в военкома в октябре 2022 года «для уточнения документов» у молодых людей, которые ранее проходили срочную службу, забрали военные билеты и выдали «справки» о призыве по «частичной» мобилизации. Эти «справки» были подписаны без проведения медкомиссий, при этом никаких официальных решений призывной комиссии о мобилизации до этого не было, следует из решений Центрального районного суда Новокузнецка по по делам братьев.

При этом на одно из заседаний военкомат принес официальный документ, что мобилизационная комиссия не принимала официального решения о призыве Новоженниковых. Суд в итоге формально отказался удовлетворить иски братьев, потому что, а «справка» не имеет «властно-распорядительного характера», и не постановил вернуть им военные билеты.

Больше призвать близнецов не пытались, но они опасаются, что их вновь могут призвать в случае объявления новых волн мобилизации. Тем более «военники» им до сих пор не отдали.

«Отношение к спецоперации у нас с братом нейтральное, при этом мы считаем, что не подходим под критерии, которые назывались на старте частичной мобилизации, — рассказал Ngs42 Александр Новоженников. — В частности, говорили, что будут призывать людей с боевым опытом, у нас же такого опыта и навыков военного дела нет. Во время срочной службы мы выполняли обязанности санитаров в госпитале плюс убирались и дежурили. Абсолютно никакой боевой подготовки у нас не было».

09:48 После объявления мобилизации в России, более 100 тыс. граждан обосновались в Грузии, сообщила президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, с 21 сентября российско-грузинскую границу пересекли 700 тыс. россиян, 600 тыс. из которых позже уехали в страны Европы, Турцию или Армению.

По словам Зурабишвили, большинство оставшихся в Грузии россиян — это представители среднего класса и молодежь.

Главное на утро 13 ноября

• Жены и матери мобилизованных из Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с требованием вернуть их родных домой. Об этом говорится в петиции, опубликованной во «ВКонтакте».

В обращении описываются проблемы формирований мобилизованных, с которыми они столкнулись под Сватово и о которых СМИ уже подробно писали. Родственники также указали на бесполезность «горячей линии», организованной в регионе, «так как оператор принимает заявку и обещает перезвонить, но звонка уже не дождаться».

Родственники выдвинули шесть требований, среди которых обеспечение мужчин продуктами и боеприпасами, а также провести достаточную военную подготовку на территории Белгородской области, организация информирования близких, а также возвращение мобилизованных в область «для охраны и выполнения задач на территории региона».

• Россия запретила проход судов, загруженных за пределами РФ, через Керченский пролив. Об этом агентству ТАСС сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По уведомлению, полученному от российской морской администрации, «проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».

• Еврокомиссия одобрила национализацию дочерних предприятий «Газпрома» в Германии. Стране выделено почти 226 млн евро на покупку 100% акций Sefe GmbH (ранее Gazprom Germania GmbH).

Решение позволит заменить «Газпром экспорт» и «гарантировать безопасность поставок газа для экономики Германии», считают в Еврокомиссии.



• Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который утверждает, что посещает добровольческие части в ДНР, сменил свой позывной на «Сармат». Ранее он обозвал себя «Космосом», а также рассказывал, что возглавил «группу военных советников» в зоне «спецоперации» под названием «Царские волки».

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