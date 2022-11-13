Силовики начали проверку гибели чемпиона мира по борьбе после общения со следствием в Забайкалье

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Следственные органы начали проверку после гибели президента федерации панкратиона Забайкальского края и чемпион мира по грепплингу Олега Сороканюка. Он мог покончить с собой на фоне расследования обвинений в избиении детей в спортлагере «Жемчужина», а также возбуждения дела о халатности.

«Прокуратура Забайкальского края взяла на контроль проведение следственными органами процессуальной проверки, организованной по факту смерти свидетеля по уголовным делам о происшествии в детском лагере, произошедшей накануне», — говорится в заявлении прокуратуры региона.

Ведомство планирует оценить «законность и обоснованность принятого следователями решения».



Тайга.инфо писала, что тело Олега Сороканюка обнаружили в спортивном зале 10 ноября. Сообщившая о смерти известного спортсмена и тренера режиссер Елена Хзанян озвучила версию о доведении до самоубийства и связала случившееся с ситуацией вокруг спортлагеря «Жемчужина».

Следственный комитет заявлял о возбуждении двух уголовных дел после инцидента в «Жемчужине» летом 2022 года. Первое завели по статье об истязании, второе — по статье о халатности.

«По версии следствия, должностные лица указанных организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере лицо, не имеющее педагогического образования, — говорилось в сообщении СК. — В результате халатного отношения к своим обязанностям указанных должностных лиц, тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря „Жемужчина“ по устной договоренности пригласил своего 24-летнего знакомого для выполнения обязанностей воспитателя детского лагеря, который в июле 2022 года систематически избивал четырех несовершеннолетних воспитанников лагеря „Жемчужина“, руками, скакалкой».

После очередного похода к следователям, тренер сказал близким, что «дело сфальсифицировали, и он устал бороться», — писал Mash. О некоем «звонке от следователя» публично заявила супруга Сороканюка Дарья.

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