Обыски начались у заказчика новосибирского метро

© nsknews.info. Александр Мысик

Обыски начались в новосибирском муниципальном предприятии ﻿«Метро Мир», которое ответственно за строительство метрополитена. Сообщается о допросе директора учреждения Александра Мысика. Дело может касаться материалов для инфраструктуры вокруг строящейся ледовой арены.

Силовики пришли в офис муниципального предприятия «Метро мир» утром 16 ноября. Об этом сообщил источник Тайги.инфо, утверждая, что речь может идти о задержании директора Александра Мысика. Вторым подтверждением редакция не располагает.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия могут быть связаны с делом о «замене материалов» при строительстве инфраструктуры вокруг новой ледовой арены, которую возводят на улице Немировича-Данченко.

«По нашей информации, его и Сергея Долгушина, начальника службы организации строительства МП „Метро МиР“, правоохранители вывели в планерки на допрос. Кроме них, в поле зрения следователей попали еще два сотрудника муниципального предприятия», — утверждает «Сибкрай».



По словам источника НГС, мероприятия проводятся в рамках доследственной проверки и связаны не с деятельностью предприятия по строительству метро, а с «иными работами».

Муниципальное предприятие «Метро Мир» занимается строительством метро в Новосибирске. «Спецтрансстрой» — основной подрядчик строительство станции «Спортивная»

15 марта силовики уже приходили в компанию «Спецтрансстрой», которая занимается строительством станции «Спортивная», из-за деятельности «Метро Мира», говорили источники Тайги.инфо.

«Спецтрансстрой», по сведениям «Контур.Фокус», принадлежит бизнесмену Сергею Дмухе, муниципальному предприятию «Метро Мир», которое и заказывает строительство метро, а также «Центру инженерно-экологической безопасности „Русич“» через совместную с «Метро Миром» «дочку».



Строительство станции «Спортивная» приурочено к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске 2023 года, которого, впрочем, уже лишил Россию из-за ситуации в Украине.