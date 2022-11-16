Обыски начались у заказчика новосибирского метро

© nsknews.info. Александр Мысик
Обыски начались у заказчика новосибирского метро
16 Ноя 2022, 08:23

Обыски начались в новосибирском муниципальном предприятии ﻿«Метро Мир», которое ответственно за строительство метрополитена. Сообщается о допросе директора учреждения Александра Мысика. Дело может касаться материалов для инфраструктуры вокруг строящейся ледовой арены.

Силовики пришли в офис муниципального предприятия «Метро мир» утром 16 ноября. Об этом сообщил источник Тайги.инфо, утверждая, что речь может идти о задержании директора Александра Мысика. Вторым подтверждением редакция не располагает.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия могут быть связаны с делом о «замене материалов» при строительстве инфраструктуры вокруг новой ледовой арены, которую возводят на улице Немировича-Данченко.

«По нашей информации, его и Сергея Долгушина, начальника службы организации строительства МП „Метро МиР“, правоохранители вывели в планерки на допрос. Кроме них, в поле зрения следователей попали еще два сотрудника муниципального предприятия», — утверждает «Сибкрай».

По словам источника НГС, мероприятия проводятся в рамках доследственной проверки и связаны не с деятельностью предприятия по строительству метро, а с «иными работами».

Муниципальное предприятие «Метро Мир» занимается строительством метро в Новосибирске. «Спецтрансстрой» — основной подрядчик строительство станции «Спортивная»

15 марта силовики уже приходили в компанию «Спецтрансстрой», которая занимается строительством станции «Спортивная», из-за деятельности «Метро Мира», говорили источники Тайги.инфо.

«Спецтрансстрой», по сведениям «Контур.Фокус», принадлежит бизнесмену Сергею Дмухе, муниципальному предприятию «Метро Мир», которое и заказывает строительство метро, а также «Центру инженерно-экологической безопасности „Русич“» через совместную с «Метро Миром» «дочку».

Строительство станции «Спортивная» приурочено к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске 2023 года, которого, впрочем, уже лишил Россию из-за ситуации в Украине.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Беглову повезло. Он — не Нужин
Алексей Мазур
Глава СК РФ Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал ничего публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура.
Последние материалы
16 Ноя, 12:35
Директора новосибирского метростроя подозревают в превышении полномочий
16 Ноя, 11:30
Переехавшему ребенка новосибирскому депутату грозит год колонии
16 Ноя, 10:30
Добыча угля в Кузбассе сократилась почти на 10%
16 Ноя, 10:24
Почти 200 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области
16 Ноя, 10:14
Аудиторы констатировали провал экологических программ в Красноярском крае
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования