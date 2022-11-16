Новосибирские мобилизованные оказались на передовой и подали рапорты

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Новосибирские мобилизованные оказались на линии соприкосновения в Украине. Теперь некоторые из них написали рапорты об отказе исполнять приказы из-за недостаточной подготовки и просят перевести их в тыловые части.

Части мобилизованных из Новосибирска оказались на передовой. Об этом сообщили своим женам двое мужчин, вышедших на связь после 10 дней молчания, передает НГС.Новости.

30-летний муж Елизаветы был мобилизован 26 сентября, а 20 октября его отправили в числе первых эшелонов из Новосибирска на запад. «Их посадили на поезд, сказали, что они едут дальше готовиться. 27 октября они приехали в один из населенных пунктов, ничем не занимались там. А 1 ноября им выдали бронежилеты и каски и вроде бы должны были повезти дальше. Вечером 1 ноября он мне еще звонил, говорил, что не знает, что будет дальше», — рассказала женщина изданию.

Через 10 дней мобилизованный смог дозвониться жене и сообщил, что «их сразу привезли на передовую, под обстрел». «Артиллерия работала без остановки. Там они нашли какой-то заброшенный дом, в нем спали. Еды-воды не было. Никакого командования толком не было. Они не знали, что делать дальше. 8 ноября он и его товарищи написали рапорт, что не могут продолжать службу. Они отдали оружие, и их увезли в безопасное место [туда же, куда они прибыли 27 октября]», — рассказала журналистам Елизавета.

Всего, по ее словам, в роте рапорты написали 12 человек.

Похожую историю рассказала и жена 40-летнего Романа Юлия: «За всё время, пока он был на территории НВВКУ, их свозили три или четыре раза на стрельбы в Кольцово. Потом в октябре их собрали в эшелон, поездом и повезли. Когда первый эшелон с нашего вокзала отправлялся, губернатор им говорил: „Ребятки, вы едете на переподготовку, на дальнейшее боевое слаживание“. Наши-то поехали с улыбочкой. Ехали 6 дней где-то. Привезли в поселок, но это не граница даже. Я ему не звоню, не звоню, потом все-таки набираю, говорю: „Ты, наверное, на стрельбищах?“, а он мне: „Юля, какие стрельбища? Ты чего? Тут сплошной лес и палатки“. А я думала, у них там построения, пушки, а у них ничего. Просто лес».

С 1 на 2 ноября Романа с сослуживцами отправили дальше. После этого он смог связаться с женой только 12 ноября. «И он рассказывает: их увезли на какой-то нулевой пункт, там опять лес и палатки, никакого слаживания. Их роту, которая прибыла в тот поселок, всю расформировали. То есть было 60 человек, сюда, на нулевой пункт, привезли 30, что ли. А с 3-го числа, как говорит муж, их увезли на передовую. И тут он начинает рыдать. Говорит, что их таскали везде <…>, они спрятались в домике под обстрелами, под градами. Я спрашиваю: „Вы за эти дни стреляли?“, муж говорит, что никто не выстрелил, не было возможности, прыгали только от снарядов. Он рассказывает дальше и просто рыдает», — рассказала Юлия.

Роман также подписал рапорт. Мобилизованные не отказываются служить, но требуют перевести их на работу в тыловых частях.

О похожей ситуации Тайге.инфо рассказывали родственницы мобилизованных из Томской области. Они могли оказаться под Сватово, с некоторыми уже потеряна связь.

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