Переехавшему ребенка новосибирскому депутату грозит год колонии

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Уголовное дело депутата татарского районного совета Новосибирской области Сергея Мамонтова передано в суд. Ему грозит до года колонии за то, что переехал ребенка машиной и бросил его на дороге.

Следственный комитет отчитался о завершении дела в отношении 67-летнего жителя Татарска. Его обвиняют в том, что он на своей машина Toyota Rav4 сбил шестилетнего мальчика во дворе дома.

«Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Речь идет о депутате совета Татарского района Сергее Мамонтове (избран от «Единой России»). Судя по опубликованному видео, 30 октября мужчина за рулем Toyota RAV4 буквально переехал мальчика, подошел к нему, затем спокойно сел в машину и уехал. Позже, как утверждают в МВД, 67-летний водитель сам пришел в отдел.

Освидетельствование показало, что Мамонтов был трезв. На него также составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Обвинения предъявлены по ст. 125 УК (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). В качестве меры пресечения депутату избрали запрет на выход из дома с 22:00 до 06:00 и использование средств связи, а также нахождение в помещении райсовета.

Подозреваемый признал вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело уже передано в суд. Максимальное наказание по ст. 125 УК — год лишения свободы.

Сергей Мамонтов — директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора»).