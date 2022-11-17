Кого слушает замминистра. Журналисты назвали возможных авторов новосибирского тг-канала с доносами на деятелей культуры

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За анонимными доносами на новосибирских деятелей культуры могут стоять бывший сотрудник силовых структур, работавший в учреждении регионального правительства, а также коллектив авторов с православным активистом и хореографом. Им на полном серьезе отвечает замминистра культуры региона. Он же объявил проверку после одного из недавних сообщений, посвященных преследованию детского спектакля.

Последние новосибирские театральные скандалы начинались после обвинений режиссеров или руководителей театров в провластных анонимных телеграм-каналах. Затем донос начинали разбирать на уровне местной власти, а потом, как правило, происходили увольнения конкретных фигур, заметили «НГС.Новости».

«Так, например, уволили бывшую руководительницу „Первого театра“ Юлию Чурилову. Авторы анонимных телеграм-каналов обвинили Чурилову в нелояльности к власти, после чего в марте 2022 года она была уволена учредителем театра — Министерством культуры НСО — без каких-либо официальных комментариев. Вместе с тем отменили постановку „Первого театра“ на украинском языке „Юдифь“ и перенесли с марта на четвертый квартал 2022 года всероссийский театральный фестиваль камерных театров „Один. Два. Три“», — пишет издание.

Последний известный донос был опубликован в телеграм-канала «Культуръка Новосибирска» всего с несколькими сотнями подписчиков. Он посвящен преследованию детского спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре», рассказывала Тайга.инфо. «Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик с усами», — говорила режиссер Полина Кардымон. И после доноса минкультуры решило собрать некую «этическую комиссию» для оценки спектакля.

За анонимным телеграм-каналом, как утверждает «НГС», может стоять юрист Ярослав Малянов, работающий в государственном бюджетном учреждении облправительства «Центр креативных индустрий». У него же, по данным сервиса «Контур.Фокус», есть фирма «Технология цвета» с оборотом более 180 млн рублей. Он также был соучредителем АНО по оказанию правовой помощи «Искра» вместе с юристом новосибирского обкома КПРФ Камилем Джафаровым.

Малянов, в частности, представлял новосибирское минкультуры в судах, в том числе против экс-директора филармонии Татьяны Людмилиной, считавшей свое увольнение незаконным. На его странице во «ВКонтакте» 5 июня 2022 года было размещено поздравление «сопричастных с профессиональным». В этот день с 2018 года отмечается День образования российской полиции, а к посту с поздравлением Малянов прикрепил фото удостоверения, где он в форме сотрудника Государственного комитета РФ по охране природы. Сам Малянов отрицает причастность к анонимному телеграм-каналу.

Но, как выяснила Тайга.инфо, за сообществом авторов канала с доносами могут стоять еще шесть человек. Это следует из комментариев в самом телеграм-канале — авторы отвечают в комментариях читателям от имени группы, у которой открыты участники. Всего их шесть. Среди них есть местный православный активист Иван Квасницкий, а также пользователи с именами Ирина Торопкина, Мария Воронова, Tatiana, Olesya и Aleksandrra. Некоторые из них пишут в комментариях и от своих аккаунтов.

Квасницкий называет себя председателем «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности». На протяжении уже почти 10 лет он вместе со своими сторонниками, среди которых Юрий Задоя, пытаются через силовиков запрещать новосибирцам ходить на различные культурные мероприятия, выставки и концерты.

При этом сам Квасницкий говорил «КП-Новосибирск» по поводу доноса на «Принцессу и Людоеда», что «сейчас можно во всем увидеть, что угодно, но мне кажется, что пропаганда ЛГБТ тут — все-таки перебор».

Тезка Ирины Торопкиной с тем же фото, кто и на профили в аккаунте в телеграме, называла себя «хореографом-постановщиком народных, современных и стилизованных танцев,

руководителем ансамбля народного танца „Сибирский сувенир“ и балетмейстером

ансамбля песни и танца „Сибирская Тройка“». Также на сайте «Самопознание.ру» она утверждала, что «более 7 лет работала с ведущими мировыми хореографами: Marta levis, Devid Mur, Pako Borau».

На сообщения в телеграме Квасницкий и Торопкина на момент публикации не ответили.



Отметим, что в комментариях в телеграм-канале на посты отвечает Григорий Милогулов. Так зовут замминистра культуры Новосибирской области (ник того, кто отвечает в телеграме совпадает с написанием его странице во «ВКонтакте»). Один из его комментариев лайкнул юрист Малянов.

Сам Милогулов признался журналистам, что именно по его поручению 20 ноября запланирована организация просмотра спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» «экспертно-театральным сообществом региона и членами общественного совета при министерстве культуры».