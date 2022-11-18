Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 258

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

19:10 Глава казахстанского национального управляющего холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев отказался от российского гражданства. Это следует из опубликованного указа Путина.

«Байтерек» принадлежит правительству Казахстана. Структура называет себя ключевым институтом правительства республики, который обеспечивает «реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда».

Шарлапаев родился в Саратовской области в 1981 году. Из российского гражданства вышла и его дочь, родившаяся в Москве в 2017 году.

16:44 Генпрокуратура РФ признала нежелательными две украинские организации: «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“» и «Благотворительный фонд „Возрождение“ Владимира Мунтяна».

«Установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ», — утверждает ведомство.

16:35 «Российские железные дороги» окончательно отказались от запуска первой в Сибири скоростной «Ласточки» между Новосибирском и Барнаулом из-за «спецоперации». Компании Siemens, производившая «Ласточки», ушла из России, а заменить технику на отечественную пока не могут, сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Для того чтобы запустить рейс, краю было нужно три вагона Siemens. Два из них должны были курсировать между двумя сибирскими города, а один был бы запасным, пишет Amic.

15:45 Евросоюз заморозил российские активы на сумму 68 млрд евро. Большая часть из них в Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Большая часть замороженных активов находится в Бельгии (около 50 млрд евро). Еще 5,5 млрд заморожены в Люксембурге, Италии, Германии, Ирландии, Австрии и Франции.



Около 33,8 млрд евро могут приходиться на национальные резервы России, но о точной цифре пока говорить рано, отметили источники издания.

14:55 Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Бийска из-за личной переписки в телеграме, сообщила ASTRA. По сведениям издания, женщина написала в мессенджере личное сообщение жителю Тюмени, в которой предложила ему временное жилье в Харькове.

Сейчас она находится в Украине и якобы передала молодому человеку некие контакты для связи с «людьми, которые помогут вступить ему в ряды добровольческого корпуса». Теперь по материалам личной переписки в мессенджере на гражданку РФ завели дело «о пособничестве к приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства» (ч. 5. ст. 33, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК).

Дело возбудили силовики в Белгородской области.

14:00 Депутат Госдумы РФ Николай Валуев, которому после начала мобилизации пришла повестка в военкомат, госпитализирован в Москве под предлогом «проблем с ногой». Об этом сообщает «Чемпионат».

Единоросс сам обратился в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации.

Напомним, что через неделю после объявления «частичной» мобилизации Валуев заявил СМИ, что получил повестку, и пообещал в ближайшее время приехать в военкомат по месту регистрации. Он опубликовал снимок повестки, однако документ требовал явиться в военкомат Красносельского района Москвы еще 15 сентября, то есть до введения мобилизации.

12:30 Более 10 мобилизованных новосибирцев отказались от участия в «спецоперации» в зоне боевых действий из-за недостаточной подготовки. Они подали рапорты о переводе в тыл. Теперь их пытаются заставить вернуться на линию соприкосновении.

Все подробности читайте здесь.

11:42 Более 13 тыс. военных из Бурятии могут находиться в зоне «спецоперации». Это следует из сообщения регионального правительства.

«„Защитникам Родины из Бурятии с любовью“. С такой надписью отправится более 13,5 тысяч новогодних подарков, 100 из них направят бойцам, которые находятся в госпиталях. Тем, кто сейчас находится далеко от дома, кто выполняет свой служебный долг отправится частичка Родины, — сказано в сообщении. — В новогодний мешочек упакованы сладости, средства личной гигиены, теплые носки. Однако, самое важное и теплое содержание подарка — поздравительные письма от детей из Бурятии».

В письмах, как утверждают чиновники, дети надеются на скорейшее возвращение военных. Затраты оценивались в 13 млн рублей. Источник финансирования не уточняется.

Утверждается, что закупкой, формированием наборов и логистикой занимается АНО «Содействие» во главе с Дамдином Болотовым, который в 2021 году баллотировался в Госдуму от «Коммунистов России» (в КПРФ партию считают провластными спойлерами). Он работал в государственном Фонде регионального развития Бурятия. «Содействие» было зарегистрировано только в июле 2022 года.

11:24 Крупнейший паблик города Обь Новосибирской области объявил, что их новость о гибели добровольца собрала «2000 классов» в «Одноклассниках».



«Николай Затинщиков был добровольцем. Память и уважение Николаю, сочувствие родственникам под публикацией Обь Онлайн в соцсети „Одноклассники“ выразили не только обчане. Популярность поста вышла за пределы Сибири. Ежедневно неравнодушные россияне добавляют новые комментарии из Таганрога, Самары, Орла, Ульяновска и других городов», — сказано в сообщении.



10:08 27-летний мобилизованный житель Свердловской области Шамиль Юсупов, интервью с которым распространяло Минобороны, погиб при «спецоперации». Об этом рассказали его родственники сайту E1.

Молодого человека призвали в конце сентября, затем по федеральным каналам вышло видео с ним о процессе подготовки, а уже в первых числах ноября матери сообщили о смерти сына. Маленьким брату и сестре о гибели Шамиля еще не сказали.

09:52 Родственницы российских мобилизованных объединились в «Совет матерей и жен». Они требуют начать переговоры с Украиной, вернуть их близких из зоны «спецоперации», а также вывести срочников из Белгородской области, передает «Бумага».

Движение возглавила Ольга Цуканова, мать срочника, призванного летом 2022 года. По ее словам, сына уже через месяц службы начали склонять подписывать контракт с Минобороны, чтобы отправить на «спецоперацию». А потом связь с ним пропала.

«Я приехала в Петербург от лица „Совета“, чтобы передать письменные требования в Военную прокуратуру и штаб Западного-Военного округа. Мы требуем мирных переговоров между Россией и Украиной, чтобы устранить причину всех этих несчастий. Еще в начале ноября мы отсылали и лично отвозили такие обращения в Москву, в Минобороны и в приемную президента», — рассказала Цуканова.

В совет также вошла мать уже погибшего мобилизованного из Воронежа и другие женщины.

Ни одну из родственниц — в том числе тех, кто вышел с пикетом — не задержали. Но человек, которого опознали как начальника по работе с обращениями граждан в штабе ЗВО Вячеслава Мельника, требовал от женщин сдать телефоны.



Главное на утро 18 ноября

• Путин исключил из Совета по правам человека правозащитников Игоря Каляпина и Александра Верховского, а также журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову. Вместо них в совет вошли член ОНК Алексей Мельников и сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц, которого называют «военкором».



Из совета также исключили Андрея Бабушкина, умершего в мае 2022 года. Он защищал права заключенных, требовал расследовать пытки со стороны силовиков.

«Комментировать, на самом деле, нечего. Президент имеет право проводить ротации СПЧ. Я этого ожидал, потому что не скрывал своей антивоенной позиции, и думал, что это произойдет раньше. Это, конечно, отсекает возможности, но повторюсь, этого стоило ожидать», — отметил Николай Сванидзе.



«Просто люди хотят, чтобы на встрече с президентом для него звучало как можно меньше неприятных тем и не было речи о фейках и дискредитации», — сказала Екатерина Винокурова.

На этом фоне глава СПЧ Валерий Фадеев отказался вмешиваться в ситуацию с убийством кувалдой предполагаемого бывшего заключенного и бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, хотя не менее девяти членов совета подписали соответствующее обращение (некоторых из них Путин как раз исключил). Один из членов СПЧ рассказал, что Валерий Фадеев прямо заявил, что «всякое бывает».



• Политика Алексея Навального отправили в помещение камерного типа (ПКТ). Это было сделано под предлогом того, что, по мнению администрации колонии, строгие условия содержания «недостаточны для воспитания» такого «отъявленного нарушителя», как он.

«Зек в российской колонии сидит в „общежитии“, то есть в бараке. Зек, которым администрация тюрьмы очень недовольна, сидит в ШИЗО, в камере, где ничего нет и все запрещено, но там можно держать только 15 суток. Поэтому для зеков-нарушителей существуют строгие условия содержания: барак, где все двери закрываются, из которого не выпускают, и много всяких ограничений, — говорится в телеграм-канале Навального. — А для еще более отъявленных есть ПКТ. Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму».

Кроме того, политика лишили длительного свидания с близкими. «Настоящее же неописуемое скотство, в котором моментально узнается Кремль, управляющий всей моей отсидкой в ручном режиме, произошло с моим свиданием», — отметил он. Его перевели в ПКТ именно за четыре дня до свидания.

• «У тебя колени есть, бегать будешь», — сказал сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков военному, который потерял ноги на «спецоперации». «Когда нету суставов — посложнее», — добавил Исаков.

В августе Исаков отрекся от своей дочери от первого брака Дианы после интервью русской службе BBC, в котором девушка выступила против действий Кремля. Исаков при этом признал, что не воспитывал дочь с ее трех лет.

• Мужчину по имени Вадим Техов, осужденного на 16 лет за убийство бывшей жены, задержали за распространение наркотиков среди военнослужащих. Он должен был находится в колонии строгого режима, но каким-то образом оказался в «особом» полку Миноброны Р Ф и вышел на свободу, пишет Baza.

При этом Техова снова задержали. На этот раз с наркотиквами, которые он собирался передать военнослужащим. Каким образом он оказался вне расположения войск, журналисты не уточняют.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.