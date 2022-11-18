Новосибирские мобилизованные рассказали, как ушли с передовой и написали рапорты

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Более 10 мобилизованных новосибирцев отказались от участия в «спецоперации» в зоне боевых действий из-за недостаточной подготовки. Они подали рапорты о переводе в тыл. Теперь их пытаются заставить вернуться на линию соприкосновении.

12 новосибирцев смогли выйти с передовой и написали рапорты об отказе исполнять приказы из-за недостаточной подготовки и просят перевести их в тыловые части. Некоторые из них поговорили с журналистами НГС.

«Каждый день по три часа, по четыре мы стояли на плацу. Вот и всё. Я приехал в конце июля — начале августа в Новосибирск. С февраля я участвовал в СВО на стороне ополчения Луганской Народной Республики. Ну и с 14-го года я тоже был в ополчении. А когда приехал [в Новосибирск], пошел в военкомат, сказал, что не поеду туда больше. То есть я предоставил им свой военный билет из Луганска, всё-всё сделал, все документы, в общем, собрал. Но никто меня не стал слушать и всё, [меня мобилизовали]. Хорошо, что я просто оказался с ребятами и смог им помочь», — рассказал мобилизованный по имени Петр.



Он вместе с товарищами оказались в одно из поселков на юге России в конце октября. Оттуда их перебросили на «нулевой рубеж», а затем — на передовую.

«Я ребят, как смог, вывел оттуда. Собрал 12 человек. Мы всё время находились под артиллерийским огнем. Провели там дней 12, наверное. С ребятами мы держимся, рапорты вот написали [на передовой Петр и его товарищи по приезде командования сложили оружие, их увезли на нулевой пункт, где они и подали рапорты]. Но на них никак не отреагировали, эти рапорты у нас в карманах лежат. Пришел офицер, даже звания его не знаю, попытался нас на „передок“ отослать. Говорит: „Садитесь, поедете на вторую линию обороны“. Нас просто шоферы отказывались везти туда, говорили, что нас опять туда закинут. Ну мы послушали эти разговоры и отказались ехать», — цитирует мужчину издание.

Сейчас все 12 человек находятся на «нулевом пункте», у них забрали бронежилеты, шлемы и оружие, которое было закреплено за ними еще с Новосибирска. Начальство пытается снова отправить их на передовую. «А мы им ничего не говорим, просто сидим у костра и живем в рваной палатке. Зарплаты пришли женам, детям. Мы сразу сказали: „Хотите — заберите, нам ничего не надо“. Два месяца какого-то балабольства», — отметил Петр.

«Говорят, что на третью линию везут, на вторую, а сами опять выкидывают нас вперед. Сейчас опять пытаются нас раскидать, чтобы этой сплоченности у нас не было. Каждое утро офицеры приезжают и говорят: „Вы готовы в окопы обратно? Езжайте родину защищать“. У них не получается — они про нас забывают, а на следующий день всё заново. Вот эти чистые офицеры и говорят. Мы здесь только их увидели, вообще увидели, что оказывается, какие-то офицеры есть. Каждый день нас тыкают этими деньгами, зарплатами. Я сам подавлен очень сильно этим всем. И просто испытываю ужас перед грядущим», — добавил мужчина.

На «нулевом пункте» у мобилизованных новосибирцев появились товарищи — контрактники-добровольцы. Они также рассказали, что их почти не готовили, а потом отправили на передовую.

«Привезли туда, на „передок“, сначала мне непонятно всё было. Срочная служба у меня на флоте была, а тут я оказываюсь в пехоте. Старший сержант из соседнего окопа, спасибо ему, рассказал, как правильно выкопать окоп. Мы копаем, и по нам стреляют», — отметил доброволец Николай.

Теперь им угрожают «уголовной ответственности за отказное, говорят про 5 лет срока». «Я от службы не отказываюсь, но я отказываюсь идти на передовую как неподготовленный человек, — добавил мужчина. — Я готов заниматься теми делами, про которые я знаю. Я умею как автомеханик работать, я в прошлом учитель ОБЖ и физики, я сам из деревни, я много чем могу заниматься. Но никак я не подготовлен быть на передовой во время боевых действий. А отсидеть… За что я должен сидеть? Что добровольно пошел в военкомат и подписал контракт? Что я пошел людям помочь? Из-за этого я должен на зоне находиться? Я не считаю, что это как-то правомерно у нас сделано».

О похожей ситуации Тайге.инфо рассказывали родственницы мобилизованных из Томской области. Они могли оказаться под Сватово, с некоторыми уже потеряна связь.

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