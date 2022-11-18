Локоть: вопрос отмены выборов мэра Новосибирска не обсуждается

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть
Локоть: вопрос отмены выборов мэра Новосибирска не обсуждается
18 Ноя 2022, 08:34

Вопрос отмены выборов мэра Новосибирска не обсуждается, заявил глава города Анатолий Локоть. Ранее власти Томской области, подконтрольные «Единой России», лишили жителей Томска права избирать мэра.

«О таких обсуждениях я не знаю, во всяком случае, я в них не участвую», — ответил Локоть журналистам на вопрос о возможной отмене выборов мэра в Новосибирске (цитата по «Интерфаксу»).

По словам мэра, изменения системы выборов зависят от того, в каком виде будут окончательно приняты поправки в федеральный закон о местном самоуправлении. Напомним, что с подачи единороссов предлагается избавиться от двухуровневой системы местного самоуправления, ликвидировать сельские власти и урезать полномочия муниципалитетов. Законопроект приняли в первом чтении в начале 2022 года.

Ранее власти Томской области решили отменить выборы мэра Томска, который оставался одним из последних крупных городов с прямыми выборами. Но гордума, которая не подконтрольна «Единой России», еще не внесла поправки в Устав.

Томск был первым городом в России, где ввели прямые выборы мэра.

Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).


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