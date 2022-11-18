© Кирилл Канин. Анатолий Локоть

Вопрос отмены выборов мэра Новосибирска не обсуждается, заявил глава города Анатолий Локоть. Ранее власти Томской области, подконтрольные «Единой России», лишили жителей Томска права избирать мэра.

«О таких обсуждениях я не знаю, во всяком случае, я в них не участвую», — ответил Локоть журналистам на вопрос о возможной отмене выборов мэра в Новосибирске (цитата по «Интерфаксу»).



По словам мэра, изменения системы выборов зависят от того, в каком виде будут окончательно приняты поправки в федеральный закон о местном самоуправлении. Напомним, что с подачи единороссов предлагается избавиться от двухуровневой системы местного самоуправления, ликвидировать сельские власти и урезать полномочия муниципалитетов. Законопроект приняли в первом чтении в начале 2022 года.

Ранее власти Томской области решили отменить выборы мэра Томска, который оставался одним из последних крупных городов с прямыми выборами. Но гордума, которая не подконтрольна «Единой России», еще не внесла поправки в Устав.

Томск был первым городом в России, где ввели прямые выборы мэра.

Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).