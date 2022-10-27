Депутаты отменили выборы мэра Томска

© duma.tomsk.ru. Оксана Козловская и Владимир Мазур (справа)

Томская областная дума поддержала отмену прямых выборов мэра Томска. Жителей лишили права выбирать главу города с подачи единороссов при одобрении губернатора Владимира Мазура.

Дума Томской области проголосовала за отмену прямых выборы мэра Томска на сессии 27 октября сразу в двух чтениях. Во втором чтении документ поддержали 29 депутатов, трое были против, двое воздержались.

Мэра Томска решили назначать по представлению конкурсной комиссии, половину которой составляет губернатор.

Но сначала изменения в устав Томска должна внести городская дума, где у единороссов нет большинства.

При этом Томск был первым городом в России, где ввели прямые выборы мэра.

Законопроект об отмене выборов вносила группа единороссов во главе со спикером областной думы Оксаной Козловской. Многие депутаты гордумы открыто выступили против и потребовали назначить экстренную сессию, чтобы успеть объявить прямые выборы, но руководство городской думы во главе с единороссом Чингисом Акатевым отказалось назначать заседание.

Законопроект об отмене выборов мэра публично поддержал губернатор Владимир Мазур («ЕР»).