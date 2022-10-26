Томская гордума во главе с единороссом отказалась созывать сессию для сохранения выборов мэра

© t.me/speaker_akataev. Спикер гордумы Чингис Акатев (в центре)
Томская гордума во главе с единороссом отказалась созывать сессию для сохранения выборов мэра
26 Окт 2022, 08:22

Руководство гордумы Томска отказалось назначать внеочередную сессию для объявления выборов мэра. Региональные власти хотят отменить их, а местный лидер КПРФ уже осудил кампанию по сохранению прямых выборов.

Гордума Томска отказалась назначать внеочередную сессию для объявления выборов мэра, несмотря на коллективное обращение оппозиционных депутатов.

«Нам отказано, — рассказал депутат от „Яблока“ Евгений Каверзин. — Отказ мотивирован тем что мы не уложились в сроки подачи заявлений, а мы подавали заявления на 27 октября. Думаю что наши избиратели сделают правильные выводы из этой ситуации. Есть прекрасная пословица, не всё то золото что блестит. (это к тем кто год назад рвал рубаху и кричал что мэра должны выбирать томичи)».

За объявление выборов выступили представители «Яблока», «Справедливой России» и независимые депутаты, а также лишь один коммунист. У единороссов нет большинства в гордуме. В то же время ее вице-спикер от КПРФ Андрей Петров уже публично осудил попытки сохранить прямые выборы, хотя и признал, что «отмена прямых выборов главы города — это огромная ошибка».

Ранее руководство гордумы во главе с Чингисом Акатевым («ЕР») откладывало назначение выборов мэра Томска — кресло оставалось вакантным после отставки осужденного мэра Ивана Кляйна. За это время члены фракции «Единая Россия» внесли в думу Томской области законопроект об отмене прямых выборов мэра (среди соавторов оказалась и спикер облдумы Оксана Козловская). Вместо них предлагается назначать чиновника через конкурс.

Единороссы попытались быстро провести документ через профильный комитет, но не успели из-за того, что не спросили мнение гордумы. Впрочем, городская дума оперативно провела внеочередное заседание комиссии по регламенту, и на ней 14 провластных депутатов проголосовали за одобрение отмены выборов, шестеро были против, трое ушли с заседания.

Законопроект об отмене выборов мэра публично поддержал губернатор Владимир Мазур («ЕР»).

Областная дума хочет рассмотреть законопроект об отмене выборов 27 октября.


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