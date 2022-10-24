Депутаты Томска попытаются назначить выборы мэра до их отмены

© t.me/inga_pervushina. Владимир Мазур (справа)

Оппозиция в гордуме Томска смогла собрать кворум для созыва внеочередной сессии по назначению выборов мэра. Они попытаются опередить областные власти во главе с губернатором Владимиром Мазуром и спикером парламента Оксаной Козловской, которые захотели лишить жителей права избирать главу города.

13 депутатов гордумы Томска направили коллективное обращение спикеру Чингису Акатаеву о проведении внеочередного собрания 27 ноября для назначения досрочных выборов мэра. Об этом сообщили депутаты Инга Первушина и Максим Забелин в своих телеграм-каналах.

Ранее представители «Яблока», «Справедливой России» и независимые депутаты смогли собрать только 12 подписей. Их не поддержали ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Новые люди», ни члены «Единой России». Но 13-ю подпись все-таки не побоялся поставить член фракции КПРФ Иван Андреев.

«Считаю, что Иван Владимирович совершил большой поступок — не следовал партийным установкам, а сделал то, что правильно, — отметила Инга Первушина. — Его 13-й номер стал для нас счастливым и позволил дальше отстаивать избирательно право горожан. Для него число 13 тоже многое значит — он родился в пятницу 13-го, жил в квартире №13. Теперь выборы градоначальника зависят от собрания в четверг».

Ранее руководство гордумы во главе с Чингисом Акатевым («ЕР») откладывало назначение выборов мэра Томска — кресло оставалось вакантным после отставки осужденного мэра Ивана Кляйна. За это время члены фракции «Единая Россия» внесли в думу Томской области законопроект об отмене прямых выборов мэра (среди соавторов оказалась и спикер облдумы Оксана Козловская). Вместо них предлагается назначать чиновника через конкурс.

Единороссы попытались быстро провести документ через профильный комитет, но не успели из-за того, что не спросили мнение гордумы. Впрочем, городская дума оперативно провела внеочередное заседание комиссии по регламенту, и на ней 14 провластных депутатов проголосовали за одобрение отмены выборов, шестеро были против, трое ушли с заседания.

Законопроект об отмене выборов мэра публично поддержал губернатор Владимир Мазур («ЕР»).

При этом областная дума также хочет рассмотреть законопроект об отмене выборов 27 октября.