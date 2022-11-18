Председатель СО РАН заявил школьникам о подрыве «англичанами» «Северного потока»

© sbras.ru/Юлия Позднякова. Валентин Пармон (справа)

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон на встрече с новосибирскими школьниками обвинил «англичан» в диверсии на газопроводе «Северный поток». Он также утверждает, что изменение климата — это политический, а не научный вопрос.

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон встретился с учащимися 9-11 классов из нескольких школ новосибирского Академгородка. На мероприятие обратил внимание научный обозреватель Тайги.инфо Илья Кабанов.

Лекция председателя СО РАН была посвящена основной теме его научных исследованиях — катализаторам. В ней он, в частности, назвал себя «научным прапраправнуком» Вильгельма Рентгена и несколько раз дал понять, что автомобилями должны интересоваться только мальчики, а не девочки.



После лекции одна из школьница спросила у академика, почему метан используется в качестве топлива для автобусов, хотя это парниковый газ. В ответ Валентин Пармон разразился пятиминутной тирадой, в которой озвучил несколько научных заблуждений и теорий заговора:

«Понимаете, ребята, когда шумят про зеленую энергетику, про необходимость удалять парниковые газы, я вроде не самый глупый человек, но не уверен, что вопрос решается научным путем, это больше политический вопрос, — заявил академик Пармон. — А как мы без метана проживем? Сейчас англичане разрушили наш «Северный поток» и вся Европа кусает локти, а они жили, в основном, на метане. Да, мы наблюдаем климатические изменения, но никто не может сказать, что является причиной этого потепления».

Валентин Пармон несколько раз ошибся в этом ответе. Во-первых, расследование аварии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которая произошла в конце сентября, продолжается до сих пор. Обвинение в адрес Великобритании озвучил российский МИД и секретарь Совбеза Николай Патрушев, но оно основано на твите находящегося в розыске мошенника Кима Доткома.

Во-вторых, в научном сообществе давно нет дискуссии о причинах изменения климата. Международная группа экспертов, состоящая из ведущих мировых и российских ученых-климатологов и работающая под эгидой ООН, однозначно называет причины глобального потепления: «полтора столетия индустриализации, а также масштабная вырубка лесов и применение определенных методов ведения сельского хозяйства привели к увеличению выбросов парниковых газов в атмосферу». Средняя глобальная температура непосредственно зависит от концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, а один из основных парниковых газов — это углекислый газ, продукт сжигания ископаемого топлива.

Заявления академика Пармона продолжают разрушать и без того низкий авторитет Российской академии наук.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)

