Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован

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Расстрелявший военкома Усть-Илимска Александра Елисеева местный житель Руслан Зинин рассказал о мотивах поступка и гибели своего приятеля в зоне «спецоперации». В распоряжении Тайги.инфо оказалось его открытое письмо.

Знакомые матери Руслана Зинина прислали Тайге.инфо письмо Зинина из СИЗО. Его мама Марина Зинина подтвердила редакции подлинность обращения.

«В тот день [26 сентября] я действительно шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы мой младший брат был мобилизован по назначенной ему накануне на тот же день повестке. Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить», — сказано в письме.

«Также признаюсь, что меня по сей день мучают кошмары после увиденной мною посмертной фотографии моего школьного приятеля, 18-летнего парнишки, солдата срочно службы, призванного в ноябре 2021 года и погибшего в марте 22-го, в первые дни СВО, — рассказал Руслан Зинин. — Представив на миг, что мне когда-либо, не дай Бог, придется увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить и готов был с голыми руками броситься под танк за любого из своих братьев. У меня их трое. Только чтобы не видеть горе и слезы родных».

«Повестка пришла самому младшему из них, который только недавно вернулся из армии, — продолжает Зинин. — Я знал, что он военный водитель, как и я сам по профессии, и знал наверняка, что военные водители — это смертники, поэтому времени на раздумья я не тратил, увидев, как моя бабушка встретила меня дома в слезах, со словами, что брат уже завтра убывает на <…> [спецоперацию]. Мой протест семья решительно отвергла, заявив, что альтернативой является тюрьма, они были запуганы. Тогда я понял, что рассчитывать можно только на себя. Все произошло слишком быстро, поэтому я считаю, что не сумел обезопасить себя и людей от непредвиденных обстоятельств. Все произошедшее далее в здании военкомата считаю следствием своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств».

Руслан Зинин рассказал, что не сталкивался с пытками со стороны силовиков. «Искренне сочувствую все пережившим подобный опыт и решительно осуждаю подобные случаи», — добавил он.

В то же время Зинин отметил, что нуждается в помощи гражданских врачей, «поскольку в местах заключения нет необходимого диагностического оборудования».

Молодой человек также попросил «донести соболезнования» до пострадавшего военкома Елисеева и его родственников.

«Сожалею о содеянном и прошу меня понять. Спасибо всем за поддержку», — отметил Зинин.

Мама Зинина уточнила Тайге.инфо, что ее сын сейчас в порядке. Но, по ее словам, следствие может ходатайствовать о продлении ареста до февраля 2023 года.



Напомним, Руслан Зинин пришел в военкомат вместе со всеми мобилизованными, взяв оружие, 26 сентября. При выступлении военкома Елисеева, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и начал стрелять в военкома.

Военный попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой».

Позже стало известно, что лучший друг стрелявшего погиб при «спецоперации» в Украине в свои 19 лет в марте 2022 года, а в сентябре 2022-го брату нападавшего вручили повестку на «частичную мобилизацию». 14 ноября военком Елисеев был выписан из больницы.

Письмо было написано еще 5 октября, но придать его огласке семья решила только сейчас.