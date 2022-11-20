Театр в Новосибирске отменил показ спектакля, на который написали донос

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Показ спектакля «Принцесса и Людоед» отменен в новосибирском «Первом театре» 20 ноября. Ранее на постановку написали донос в министерство культуры и ее собирались проверить на ЛГБТ-пропаганду.

«В связи с техническими неполадками на сцене сегодняшний показ „Принцесса и Людоед“ отменяется», — говорится в сообщении театра в соцсети.



Зрителям предлагается вернуть стоимость билета или сходить с ним на другие спектакли после предварительной брони места.

Именно на этот детский спектакль написали донос. Предметом возмущения стало то, что принцессу играет «мужик с усами».

«Теперь в минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть и понять… есть ли в этом действе „пропаганда ЛГБТ“ или нет, а я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли», — писала режиссер постановки Полина Кардымон.

Донос был опубликован в телеграм-канала «Культуръка Новосибирска», кто может стоять за его сообщениями — можно почитать тут.

Ранее стало известно, что как раз 20 ноября планировался просмотр спектакля «Принцесса и Людоед» «экспертно-театральным сообществом региона и членами общественного совета при министерстве культуры».