Новосибирский экс-депутат получили 6 лет за кражу изумрудов на полмиллиарда

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Новосибирский экс-депутат получили 6 лет за кражу изумрудов на полмиллиарда
23 Ноя 2022, 06:47

Бывший муниципальный депутат из Новосибирской области признан виновным в краже драгоценных камней. Он получил реальный срок.

Советский районный суд признал экс-депутата Криводановского сельсовета Павла Хоменко и Максима Рябенького виновными в грабеже (ч. 3 ст. 161 УК).

«Судом установлено, что 29 апреля подсудимые находились на парковке по улице Коптюга, где открыто похитили из автомобиля директора ООО „Тайрус“ имущество организации в виде искусственно выращенных драгоценных камней общей стоимостью более 575 млн рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Хоменко и Рябенький работали в «Тайрусе» менеджерами по продаже синтетических кристаллов. В итоге они похитили изумруды, александриты и бериллы, решил суд.

Подозреваемые не признали вину. Хоменко дали 6 лет и 5 месяцев колонии строгого режима, Рябенькому — 6,5 лет.

По данным НГС, изумруды отбирали у Холдеева при участии полицейских, которые «заставили» его «всё выгрузить из автомобиля» и передать менеджерам. Было ли возбуждено дело в отношении силовиков, не уточняется.

Компания «Тайрус» работает на мировом рынке с 1989 года. В основу ее технологий выращивания кристаллов легли разработки Института геологии и геофизики новосибирского Академгородка. Так, в 1970-х годах молодым ученым удалось вырастить гидротермальный изумруд, который позднее стали называть Russian emerald. Технологический процесс «стал базой для основания деятельности компании», отмечается на сайте.

Директор «Тайруса», ученый Олег Холдеев в 2004 году рассказывал Forbes, что в 1989 году разработками института заинтересовалась таиландская компания Pinky Trading. Она же вложила $ 300 000 в организацию производства искусственных кристаллов.

Среди основателей компании также были академик, бывший директор Института геологии и геофизики СО РАН Николай Добрецов, его заместитель Виталий Ефремов и владелец той самой тайской компании Pinky Trading Волтер Баршая. Однако впоследствии совместное предприятие перевели в ООО под руководством Холдеева. Сейчас, по данным базы «Контур.Фокус», в учредителях ООО числятся Георгий Плотников и Вячеслав Пинекер.

Георгий Плотников имеет кузбасский ИНН. Он был основателем учреждения дополнительного образования «Школа боя и выживания „Омега“».

Другие уголовные дела

Представитель Холдеева ранее заявлял, что вокруг «Тайруса» всего четыре уголовных дела. Павлу Хоменко также вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, 3 апреля 2019 года он предъявил в аэропорту Толмачёво поддельную доверенность на право получения имущества принадлежащего фирме «Тайрус». По ней ему выдали искусственно выращенные камни. Ущерб составил 1,2 млн рублей. Дело сейчас рассматривается в суде.

Следственный комитет в декабре 2020 года также рассказывал о завершении расследования по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).

9 января 2019 года одним из обвиняемых было учреждено ООО «Монте Кристал», основной вид деятельности которого также связан с обработкой камней. Согласно данным «Контур-Фокус», речь идет о Максиме Рябеньком — именно он владеет этой компанией.

Один из фигурантов нашел ООО «Ювелит», с которым «Тайрус» заключил договор на поставку ювелирных синтетических вставок.

«Он, достоверно знавший об условиях заключенного ООО „Тайрус“ договора поставки с ООО „Ювелит“, имевший, в силу оказываемого ему доверия со стороны потерпевшего беспрепятственный доступ к печати ООО „Тайрус“ и клише с оттиском подписи директора, решил организовать изготовление подложного договора уступки права требования от ООО „Тайрус“ в пользу возглавляемого им ООО „Монте Кристал“, и его направление в ООО „Ювелит“ за ранее поставленную продукцию ООО „Тайрус“», — говорилось в сообщении СК.

«Ювелит» перечислил на расчетный счет «Монте Кристал» свыше 381 тыс. рублей в качестве расчета за ранее поставленную продукцию ООО «Тайрус».

30 мая 2019 года мужчине стало известно о том, что его действия обнаружены генеральным директором ООО «Тайрус». Деньги он вернул «с целью сокрытия совершенного им преступления».

Судя по карточке дела обвинения Хоменко по ч. 1 ст. 165 УК присоединили к его делу о грабеже. Но, как следует из сообщения Советского райсуда, по этой статье экс-депутат виновным не был признан.


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