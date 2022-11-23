Журналист потребовал от ученых вступиться за заявившего о полицейских пытках новосибирца

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Сибирское отделение РАН (СО РАН) попросили помочь жителю Краснообска Дмитрию Каримову, который заявил о пытках со стороны полицейских. Он утверждает, что его заставили оговорить себя — признаться в поджоге баннера с Z-символикой на здании Дома ученых.

Журналист и писатель Игорь Савельев отправил письмо руководству СО РАН с просьбой отозвать из полиции заявление о поджоге баннера с Z-символикой на здании Дома ученых в Краснообске. Он предоставил Тайге.инфо текст обращения, адресованного главе СО РАН Валентину Пармону и членам президиума отделения.

«30 сентября неизвестным был подожжен баннер с символом Z на здании Дома ученых в рабочем поселке Краснообск. УМВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ „Умышленное повреждение чужого имущества“, в рамках которого потерпевшим значится Сибирское отделение РАН. Ущерб, нанесенный вам, оценен в 22 409 рублей, — напомнил автор письма. — 14 октября сотрудниками полиции был задержан житель 22-летний города Краснообск Дмитрий Каримов — студент колледжа, инвалид, имеющий проблемы со слухом, речью и центральной нервной системой. Как сообщают СМИ, Дмитрий был подвергнут пыткам электричеством (зафиксировано Областным бюро судмедэкспертизы), со слов Дмитрия и его адвоката — его вывозили в лес, угрожали, чтобы он подписал признательные показания».

Молодой человек находился под подпиской о невыезде, но после того, как он рассказал о пытках в СМИ, его по ходатайству следствия насильно поместили в Новосибирскую клиническую психиатрическую больницу №3.

Напомним, полицейские задержали Каримова по дороге в колледж. По словам молодого человека, его затолкали в машину, ударили электрошокером и увезли в лес. Они избивали его, душили, угрожали расстрелять и предлагали передать «последнее слово» родным, рассказал Каримов. При этом у него инвалидность — проблемы с речью, слухом, диагностированные проблемы центральной нервной системы.



После пыток молодой человек начал «давать показания» прямо в лесу. Затем его увезли в отделение, чтобы оформить «признание» и возбудить дело по об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК). По ней грозит до пяти лет. Ему также угрожали СИЗО и отправкой на «спецоперацию».



Молодого человека выпустили из отдела, только когда за ним пришла мать, которой МВД не сообщало о задержании. Сейчас Каримов находится под подпиской о невыезде.

«Можно предположить, что сейчас, два месяца спустя после происшествия, основной задачей следствия будет не розыск виновного, а доказательство своей правоты в задержании Дмитрия Каримова, показательные репрессии в его отношении для того, чтобы исключить происшествия с Z-баннерами в дальнейшем. Таким образом, выступая в данном уголовном деле в качестве потерпевшего, Сибирское отделение РАН прежде всего будет способствовать репрессиям в отношении указанного лица, а не установлению истины, наказанию виновных и компенсации ущерба», — подчеркнул Савельев.



Журналист попросил СО РАН отозвать заявление из правоохранительных органов, а также решать вопрос о компенсации в порядке гражданского судопроизводства либо согласиться на предложение общественности компенсировать материальный ущерб.

В СО РАН получили обращение. Советник председателя отделения Андрей Соболевский утверждает, что Дом ученых в Краснообске относится не к Сибирскому отделению РАН, а к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий, который, в свою очередь, находится в подведомстве Министерства науки и высшего образования РФ. «Соответственно, СО РАН не могло выступать и не выступало заявителем по возмещению ущерба», — цитирует журналист его ответ.

В то же время в постановлении о возбуждении уголовного дела потерпевшим значится именно Сибирское отделение СО РАН.

ФГБУ «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН» возглавляет профессор РАН Кирилл Голохваст.