Новосибирский театр закрыл детский спектакль после доноса

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Новосибирский театр закрыл детский спектакль после доноса
23 Ноя 2022, 14:00

Новосибирский «Первый театр» отменил детский спектакль «Принцесса и Людоед», на который неизвестные написали донос в министерство культуры. Учреждение утверждает, что «постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей».

«В конце октября у нас вышла премьера детского хор-ора „Принцесса и Людоед“. Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей, — сказано в заявлении „Первого театра“ 23 ноября. — Это не было нашей целью. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном».

«В сложившейся ситуации» дирекция театра считает показ спектакля «неуместным».

На детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» написали доносы в министерство культуры. Замминистра культуры Григорий Милогулов поручил провести просмотр спектакля «экспертно-театральным сообществом региона и членами общественного совета при министерстве культуры».

Предметом возмущения стало то, что принцессу играет «мужик с усами». «Теперь в минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть и понять… есть ли в этом действе „пропаганда ЛГБТ“ или нет, а я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли», — писала режиссер постановки Полина Кардымон.

Анонимный донос был опубликован в местном телеграм-канале, в котором комментирует посты и сам Милогулов. Кто может стоять за сообщениями канала, можно почитать тут.

«Первый театр» - это госучреждение. Его долгое время возглавляла Юлия Чурилова, но в марте 2022 году ее уволили без объяснения причин. С августа театром руководит Михаил Дробышев. В его профиле во «ВКонтакте» были соболезнования кончине руководителя ансамбля «Березка», песни Зыкиной, Гурченко, Кристалинской, а также ссылка на концерт #своихнебросаем.


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