Около 1,5 тыс. детей с диабетом в Сибири получили системы мониторинга глюкозы после вмешательства прокуратуры

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В Сибири власти озаботились обеспечением детей с диабетом необходимыми медицинскими приборами после требований прокуратуры. Иски в защиту таких пациентов подавались в большинстве регионов округа. По данным ведомства, приборы для мониторинга глюкозы получили более 800 пациентов в Иркутской области и свыше 600 в Красноярском крае.

Как сообщили в управлении Генпрокуратуры по СФО, по представлению ведомства губернатором Иркутской области были внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.



Теперь дети, страдающие сахарным диабетом, бесплатно обеспечиваются усовершенствованными системами мониторинга глюкозы крови. В 2022 году выделено свыше 100 млн рублей, что позволило закупить всем 837 нуждающимся детям эти медицинские изделия.

В Кузбассе по инициативе прокуратуры принят закон, предусматривающий такую льготу детям.

«Прокуроры большинства регионов обращались в суд за защитой прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, либо возмещения родителям средств, потраченных на лечение, вносили иные акты реагирования, — отметили также в ведомстве. — Так, по представлению прокуратуры Красноярского края региональное министерство здравоохранения организовало врачебное освидетельствование всех детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, после чего свыше 600 нуждающихся обеспечены системами мониторинга глюкозы крови».

Кроме того, в Красноярском крае по требованию прокуроров получают бесплатные лекарства свыше 240 детей первых трех лет жизни и дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

В Омской области при помощи прокуратуры удалось добиться обеспечения лекарствами и специализированным питанием 11 детей с инвалидностью, страдающих редкими (орфанными) и иными наследственными заболеваниями.

В Новосибирской области восстановлены права восьми детей, страдающих орфанными заболеваниями, на получение диетического питания в образовательных учреждениях.

В Хакасии и Туве по обращениям граждан защищены права детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение и обеспечение техническими средствами реабилитации, в том числе прогулочной и комнатной креслами-колясками.

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