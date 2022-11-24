Совладелец Traveler's Coffee остался в колонии за поджоги имущества конкурентов

© Соцсети. Анвар Пириев (справа)

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу одного из основателей сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева, который признан виновным в организации поджогов. Ранее по совокупности он получил более 7 лет колонии.

Новосибирский облсуд оставил в силе решение Советского районного суда по делу о поджогах дачи финансового консультанта Traveler’s Coffee Сергея Михеева в Новосибирске, бани и автомобиля Land Cruiser, а также помещения сети «Академия кофе», основанной бывшим топ-менеджером Traveler’s Coffee Константином Будановым. Об этом сообщили в областной прокуратуре 24 ноября.

Напомним, райсуд признал Анвара Пириева виновным в организации шести поджогов чужого имущества и покушении на еще один (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК). Кроме того, ему меняли вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК), но в итоге обвинения переквалифицировали на самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК). Ему дали 7 лет колонии общего режима.

В деле было семь подозреваемых, включая Пириева. Двое пошли на досудебное соглашение. Они получили условные сроки. Еще один злоумышленник отделался 2 годами условно.

Остальных подельников судили вместе с Анваром Пириевым. Вугар Мамедов получил 6,5 лет колонии общего режима, Рамин Шахбазов, которому также вменили вымогательство — 6 лет. Сергей Курочкин — два года условно за один поджог. Иван Рыжков — 2,5 года колонии общего режима.

В сентябре 2022 году Анвара Пириева также признали виновным по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По версии следствия, коммерсант дал взятку оперуполномоченному ОЭБиПК управления МВД России по Новосибирску, капитану Евгению Пушкарёву, писала Тайга.инфо. Бизнесмен мог перечислить полицейскому 321 тыс. рублей на карты его знакомых и родственников, а также обещать автомобиль стоимостью 800 тыс.

Взятки предназначались за то, что капитан полиции Пушкарёв должен был «пробивать» нужных Пириеву людей, на которых оказывалось «силовое давление», говорил источник. Пириев мог заказать Пушкарёву незаконный поиск экс-директора ООО «ТРЕВЕЛЕРС КОФЕ МОСКВА» Сергея Абросимова и финансового консультанта сети Сергея Михеева, с которого Пириев, по версии следствия уже по другому делу, вымогал миллионы.

Пушкарёв искал этих людей без распоряжений начальства. В его переписке с Пириевым в мессенджере WhatsApp шел разговор о деньгах и о машине, которую выбирал полицейский. Номер, принадлежавший капитану, был записан у Пириева как «Женя Друг».

По совокупности бизнесмену дали 7 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. Капитан Пушкарёв получил 8 лет колонии строго режима.

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