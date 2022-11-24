Новосибирским мобилизованным отказывают в ипотеке

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Мобилизованные новосибирцы не могут получить ипотеку. Банки отказывают им из-за рисков. Региональное заксобрание попросило федеральное правительство вмешаться.

Новосибирское заксобрание подготовило обращение в правительство РФ по поводу того, что мобилизованным перестали выдавать ипотечные займы. Документ поддержали единогласно на сессии 24 ноября, передает корреспондент Тайги.инфо.

«К депутатам поступают обращения о невозможности заключения договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также лицами принимающими участие в специальной военной операции. Кредитные организации отказывают в заключении такого договора с вышеуказанными лицами по различным причинам», — сказано в обращении.

По словам зампреда строительного комитета заксобрания Ильи Полякова, «банки не хотят брать на себя риски». Ему пытался возразить единоросс-застройщик Валерий Червов, по сведениям которого, вопрос уже якобы неактуален. Но его не поддержал никто из коллег.

«Прямого запрета [на выдачу ипотеки] нет, но рисковики [в банках] отказывают людям, которые так или иначе участвуют в „спецоперации“», — подчеркнул Илья Поляков.

В новосибирском заксобрании считают, что вопрос должно обсуждать федеральное правительство.

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