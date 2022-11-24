Новосибирским мобилизованным отказывают в ипотеке
Мобилизованные новосибирцы не могут получить ипотеку. Банки отказывают им из-за рисков. Региональное заксобрание попросило федеральное правительство вмешаться.
Новосибирское заксобрание подготовило обращение в правительство РФ по поводу того, что мобилизованным перестали выдавать ипотечные займы. Документ поддержали единогласно на сессии 24 ноября, передает корреспондент Тайги.инфо.
«К депутатам поступают обращения о невозможности заключения договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также лицами принимающими участие в специальной военной операции. Кредитные организации отказывают в заключении такого договора с вышеуказанными лицами по различным причинам», — сказано в обращении.
По словам зампреда строительного комитета заксобрания Ильи Полякова, «банки не хотят брать на себя риски». Ему пытался возразить единоросс-застройщик Валерий Червов, по сведениям которого, вопрос уже якобы неактуален. Но его не поддержал никто из коллег.
«Прямого запрета [на выдачу ипотеки] нет, но рисковики [в банках] отказывают людям, которые так или иначе участвуют в „спецоперации“», — подчеркнул Илья Поляков.
В новосибирском заксобрании считают, что вопрос должно обсуждать федеральное правительство.
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Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.