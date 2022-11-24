Суд обязал мэрию Новосибирска купить более 600 единиц техники для уборки дорог

© Кирилл Канин
Суд обязал мэрию Новосибирска купить более 600 единиц техники для уборки дорог
24 Ноя 2022, 13:34

Суд Центрального района Новосибирска обязал мэрию купить 670 единиц специальной техники для уборки дорог. Ранее в первый же снегопад на улицах были выявлены десятки нарушений.

«Суд Центрального района удовлетворил иск прокурора города Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию города дополнительно приобрести 670 единиц специальной техники для достижения нормативной численности и надлежащей очистки городских дорог», — сообщили в областной прокуратуре.

В 2022 году по требованию прокуратуры мэрия города приобрела 22 единицы специализированной техники для уборки улиц. В мэрии заявляли, что для покупки 100 единиц городу необходимо больше 1 млрд рублей.

В ноябре во время первого серьезного снегопада прокуроры проверили уборку дорог в Новосибирске и нашли более 40 нарушений — наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог.

Были внесены 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи. Кроме того, главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий.


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