Власти предлагают ФК «Томь» продать часть инвентаря для погашения долгов по зарплате

© vk.com/fctomtomsk/Дмитрий Шуба
Власти предлагают ФК «Томь» продать часть инвентаря для погашения долгов по зарплате
24 Ноя 2022, 15:08

Долги футбольного клуба «Томь» по зарплате, по данным властей, составляют 25 млн рублей. Чтобы их погасить, предложено продать часть инвентаря.

Совещание по финансовой ситуации в ФК «Томь» прошло с участием вице-губернатора Анатолия Рожкова, и.о. замгубернатора по инвестполитике и имущественным отношениям Татьяны Исаковой, гендиректора ФК «Томь» Татьяны Смирновой. Оно было посвящено погашению долгов перед работниками по заработной плате.

Участники рассмотрели ряд вариантов, в том числе реализацию имущества ФК «Томь», не связанного с объектами недвижимости и спортивного комплекса, например — части инвентаря, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Долги футбольного клуба только по заработной плате превышают три месяца и составляют 25 миллионов рублей, — прокомментировал итоги встречи вице-губернатор Анатолий Рожков. — Первоочередная задача власти и работодателя — решение социальных задач и исполнение обязательств перед персоналом. Руководство футбольного клуба должно сконцентрироваться именно на этих проблемах, которые в „Томи“ копились годами».

В октябре Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат в ФК «Томь», писала Тайга.инфо.

ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ (сейчас это — Первая лига), сохранив там прописку. Но клубу отказали в получении лицензии для участия турнире, а в конце мая на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование команды из бюджета региона, но пообещал помочь с поиском спонсоров. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 якобы из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур уверял, что намерен избежать банкротства «Томи».


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