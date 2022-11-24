Власти предлагают ФК «Томь» продать часть инвентаря для погашения долгов по зарплате
Долги футбольного клуба «Томь» по зарплате, по данным властей, составляют 25 млн рублей. Чтобы их погасить, предложено продать часть инвентаря.
Совещание по финансовой ситуации в ФК «Томь» прошло с участием вице-губернатора Анатолия Рожкова, и.о. замгубернатора по инвестполитике и имущественным отношениям Татьяны Исаковой, гендиректора ФК «Томь» Татьяны Смирновой. Оно было посвящено погашению долгов перед работниками по заработной плате.
Участники рассмотрели ряд вариантов, в том числе реализацию имущества ФК «Томь», не связанного с объектами недвижимости и спортивного комплекса, например — части инвентаря, сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Долги футбольного клуба только по заработной плате превышают три месяца и составляют 25 миллионов рублей, — прокомментировал итоги встречи вице-губернатор Анатолий Рожков. — Первоочередная задача власти и работодателя — решение социальных задач и исполнение обязательств перед персоналом. Руководство футбольного клуба должно сконцентрироваться именно на этих проблемах, которые в „Томи“ копились годами».
В октябре Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат в ФК «Томь», писала Тайга.инфо.
ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ (сейчас это — Первая лига), сохранив там прописку. Но клубу отказали в получении лицензии для участия турнире, а в конце мая на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование команды из бюджета региона, но пообещал помочь с поиском спонсоров. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 якобы из-за нарушения сроков подачи документов.
После этого Мазур уверял, что намерен избежать банкротства «Томи».