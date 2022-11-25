Экс-футболист «Спартака» возглавил ФК «Новосибирск»

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Бывший футболист московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев назначен главным тренером ФК «Новосибирск».

Денис Бояринцев назначен главным тренером футбольного клуба «Новосибирск», сообщила пресс-служба команды.

«С Новосибирском я знаком давно. С сибирским футболом хорошо познакомился во время выступления за «Томь. Город прекрасный, — считает Бояринцев. — Все условия для подготовки есть, в том числе в зимний период. Будет создавать команду, которая будет играть в агрессивной манере и в атакующий футбол».

«Денис Бояринцев известный специалист, уже добившийся определённых успехов, дважды выводил команды в Первую лигу — „Родину“ и „Текстильщик“. Тренер молодой и достаточно амбициозный, поэтому с его приглашением связываем большие надежды и надеемся на выполнение спортивных задач, — отметил гендиректор клуба Андрей Полищук. ю — При этом задачи ставятся не только спортивные. Учитывая яркую игровую карьеру Дениса, в целях популяризации и развития футбола в Новосибирской области, кандидатура Бояринцева нам выглядит оптимальной. Это подразумевается проведение мастер-классов, развитие проекта „Стань игроком сборной России“ и других футбольных сфер».

Контракт с Бояринцевым подписан на 1,5 года с возможностью продления ещё на сезон.

В ноябре «Новосибирск» уволил главного тренера Евгения Обгольца из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас клуб идет на пятом месте в четвертой группе Второй лиги с отрывом в шесть очков от идущего четвертым омского «Иртыша».

В августе гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов был уволен. Этому предшествовали провальные результаты и скандалы. Его место занял Андрей Полищук, который уже руководил клубом.

