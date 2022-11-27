Очередной рейс из Новосибирска задержан почти на сутки

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Рейс из Новосибирска в Дубай задержан. Почти 170 человек не могут улететь.

Рейс «Новосибирс-Дубай» авиакомпании FlyDubai задержан, говорится на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво». Судно должно было вылететь еще 26 ноября в 20:40, но в итоге время перенесли по инициативе компании на 27 ноября в 15:30, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Причины задержки выясняются, уточнили Тайге.инфо в пресс-службе ведомства. «В настоящее время ожидают вылета 168 пассажиров, из них 16 детей», — добавили там.

Транспортная прокуратура организовала «надзорные мероприятия» по факту задержки рейса.

Ранее был задержан рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Таиланд.