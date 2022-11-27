Очередной рейс из Новосибирска задержан почти на сутки

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Очередной рейс из Новосибирска задержан почти на сутки
27 Ноя 2022, 08:25

Рейс из Новосибирска в Дубай задержан. Почти 170 человек не могут улететь.

Рейс «Новосибирс-Дубай» авиакомпании FlyDubai задержан, говорится на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво». Судно должно было вылететь еще 26 ноября в 20:40, но в итоге время перенесли по инициативе компании на 27 ноября в 15:30, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Причины задержки выясняются, уточнили Тайге.инфо в пресс-службе ведомства. «В настоящее время ожидают вылета 168 пассажиров, из них 16 детей», — добавили там.

Транспортная прокуратура организовала «надзорные мероприятия» по факту задержки рейса.

Ранее был задержан рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Таиланд.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины
Хельга Пирогова
Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.
Последние материалы
27 Ноя, 11:29
Теплоснабжение ограничили для более 11 тыс. жителей Абакана в морозы
27 Ноя, 10:47
Иркутянин признан виновным в изнасилованиях 10-летней сестры
27 Ноя, 08:55
Двое погибли в аварии с автобусом в центре Новосибирска
27 Ноя, 08:25
Очередной рейс из Новосибирска задержан почти на сутки
27 Ноя, 07:48
Более 20 домов остались без тепла под Новосибирском в тридцатиградусные морозы
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования