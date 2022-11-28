Новосибирского вице-спикера Госдумы рассматривают на пост главы Счетной палаты

© Наталья Гредина. Александр Жуков

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков может возглавить Счетную палату РФ. В таком случае его мандат перейдет ректору Новосибирского государственного университета архитектуры Наталье Багровой.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков может возглавить Счетную палату вместо Алексея Кудрина, который планирует перейти в «Яндекс», сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован, — уверяет источник издания. — Его поддерживает лично Кудрин».

В то же время представитель Жукова заявил «Ведомостям», что ему ничего не известно об уходе вице-спикера в Счетную палату.

Александр Жуков избирался в Госдуму по списку «Единой России» от Новосибирской области в 2016 и 2021 годах. По последним данным ЦИК, официальный годовй доход Жукова составил 5,8 млн рублей, но на счетах нашлось более 31 млн рублей.

Жена Жукова Екатерина — бизнес-партнер жены министра обороны Р Ф Сергея Шойгу Ирины по ООО «Рекапмед». На Екатерину Жукову также записано ООО «Москино», которое в 2015 году, по данным сервиса «Контур.Закупки», получило 80 млн от ВТБ на «производство и продвижение фильма под рабочим названием Годунов», а в 2018-м — 10 млн от «НПК „Конструкторское бюро машиностроения“» за «финансовые услуги».

Кроме того, по данным «Контур.Фокус», сын Жукова Петр — совладелец почти двух десятков компаний. Среди них - ООО «Первое независимое рейтинговое агентство», которое получало госпордяды от Федеральной налоговой службы, ГБУ «Финансовое агентство города Москвы», ФГБУ «НИИ Финансовый институт министерства финансов РФ» и правительства Ставропольского края. Общая сумма контрактов превысила 175 млн рублей. В октябре 2021-го Петр Александрович Жуков стал совладельцем ООО «Шопстер Технологии», которое занимается отслеживанием поведения посетителей торговых центров.

Последний госконтракт с налоговой службой «Первое независимое рейтинговое агентство» заключило в конце 2020 года на 32,1 млн рублей. Компания должна до 2023 года оказывать услуги «по предоставлению на регулярной основе информации о предприятиях, отраслях экономики и регионах РФ в виде электронных текущих версий специальных информационных массивово». Целью в документах госзакупок было указано «расширение спектра информационно-аналитической поддержки налоговых органов РФ».

Александр Жуков голосовал за репрессивные законы последних лет, а также за повышение пенсионного возраста для россиян.

Если партия решит отдать мандат Жукова следующему представителю из новосибирской региональной группы, то кресло может получить ректор Новосибирского государственного университет архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова Наталья Багрова. Она также числится сопредседателем областного штаба «Народного фронта».