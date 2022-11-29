Мобилизованный из Тувы задержан по подозрению в убийстве в Бердске
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Мобилизованного жителя Тувы подозревают в убийстве в Новосибирской области. Конфликт произошел около сауны.
Тело мужчины с синяками и ножевыми ранениями нашли на крыльце «сауны Beerhall» в Бердске, сообщили «Осторожно новости» (возможно, речь идет о сауне Relax, в здании которой также находится магазин разливного пива под названием Beerhall. В том же комплексе на улице Вокзальной расположена местная автостанция).
По сведениям телеграм-канала, мужчина «повздорил с мобилизованными тувинцами», которых было «около трех человек». После драки тувинцы уехали на такси в лагерь для мобилизованных рядом с городом.
Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК (убийство). Сообщается о задержании 30-летнего уроженца Тувы.
По данным на конец октября, в Новосибирске погибло не менее троих мобилизованных, так и не доехавших до зоны «спецоперации».
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