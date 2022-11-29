Вице-мэру Новосибирска Скатову предъявили обвинения в «клевете» на единоросса из Госдумы

© Коллаж Тайги.инфо. Артём Скатов и Дмитрий Савельев (правее)
Вице-мэру Новосибирска Скатову предъявили обвинения в «клевете» на единоросса из Госдумы
29 Ноя 2022, 08:42

Полиция предъявила обвинения вице-мэру Новосибирска Артёму Скатову (КПРФ) по делу о клевете. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). В КПРФ связывали преследование с интересами строительной группы компаний «Расцветай».

«Да действительно Артёму Скатову предъявлено обвинение, — сказал его адвокат Вячеслав Теркулов „Ъ-Сибирь“. — Оно настолько абсурдное и непонятное, что Скатов попросил перевести его на любой другой язык. Может быть так нам всем станет понятнее существо обвинения. Вместе с тем необходимо отметить правовое безразличие органов предварительного расследования, которое выражается в нарушении законных прав Скатова и нежелании установить истину по делу».

Дело было возбуждено по статье «клевета» (ст. 128.1 УК) по заявлению депутата Госдумы от Новосибирского области Дмитрия Савельева («ЕР»). Но Скатов долгое время оставался в статусе свидетеля, писала Тайга.инфо.

«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура Власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина.

«Напоминаю, что до настоящего времени нет доказательств того, что Скатов имеет отношение к обсуждаемой публикации», — отметил адвокат Теркулов.

Артём Скатов находится под подпиской о невыезде.

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Они обратили внимание на связи ГК «Расцветай»: «Мы связываем прессинг как вице-мэра Скатова, так и администрации Первомайского района [Новосибирска] с занятой принципиальной позицией о недопустимости строительства ГК „Расцветай“ многоэтажных жилых домов на улице Узорная рядом с Матвеевским переездом и еще большего транспортного коллапса на улице Одоевского и в микрорайоне КСМ».

Коммунисты попросили полпреда Серышева дать оценку правомерности действий полиции, фактам фальсификации хода общественных обсуждений на платформе, подконтрольной региональному правительству, а также «связям депутата Госдумы Савельева и ГК „Расцветай“» и соответствия его действий «государственным интересам РФ».


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