КПРФ попросила полпреда проверить новосибирского депутата Госдумы после задержания вице-мэра

© duma.gov.ru. Дмитрий Савельев

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. После его заявления в полицию из-за поста в анонимном телеграм-канале был задержан вице-мэр Артём Скатов, который сейчас проходит свидетелем по делу о клевете.

Депутаты горсовета из фракции КПРФ обратились к сибирскому полпреду Анатолию Серышеву после обысков у вице-мэра Новосибирска Артём Скатов по делу о «клевете» (ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («ЕР»).

Скатов проходит свидетелем по делу о публикации в телеграм-канале про Савельева. «Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что самому Скатову нанесены телесные повреждения, приведшие к его госпитализации, а проведенный в силовой форме обыск был организован всего за сутки до его запланированной свадьбы, которая была сорвана, такие действия могут быть расценены как акция устрашения, силовое и политическое давление на власти Новосибирска», — сказано в обращении коммунистов (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо).

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«Также обращаем ваше внимание, что 29 июня фракция КПРФ в горсовете обращалась в ГУ МВД по Новосибирской области с заявлением о совершенном преступлении, связанном с неправомерным использованием учетных записей жителей Новосибирска на госуслугах на сайте государственной информационной систему Новосибирской области „Электронная демократия“ в ходе общественных обсуждений по вопросам градостроительства в интересах ГК „Расцветай“, — говорится в письме полпреду. — <…> Вместо информации по принятым ГУ МВД по Новосибирской области мерам, возбуждения уголовного дела и соответствующего расследования мы видим события, расцениваемые нами как политическое давление и силовой прессинг заместителя главы города, при взаимодействии с которым в силу исполнения им своих служебных обязанностей нам и удалось выявить массовые нарушения прав граждан и фальсификацию хода общественных обсуждений в интересах конкретной строительной компании».

Авторы обращения обратили внимание на связь ГК «Расцветай» с депутатом Савельевым. «Мы связываем прессинг как вице-мэра Скатова, так и администрации Первомайского района [Новосибирска] с занятой принципиальной позицией о недопустимости строительства ГК „Расцветай“ многоэтажных жилых домов на улице Узорная рядом с Матвеевским переездом и еще большего транспортного коллапса на улице Одоевского и в микрорайоне КСМ».

Обращение подписала вся фракция КПРФ в горсовете. Один из депутатов Георгий Андреев прокомментировал письмо Тайге.инфо.

«На следующий день после оперативных мероприятий с вице-мэром Скатовым состоялся пленум Новосибирского областного отделения КПРФ. Главным вопросом в повестке стоял вопрос о том, как будут работать коммунисты в новых условиях спецоперации и санкций, — рассказал Андреев. — Вопрос откровенно не простой, который уже прошел обсуждения в Москве и теперь должен был быть обсужден в Новосибирске. Руководство нашей партии поддержало спецоперацию. Наш областной лидер [мэр] Анатолий Локоть представил на пленуме подробный доклад по данному вопросу, и главными акцентами которого стал вопрос о консолидации всех сил в обществе для достижения нашей общей победы. Накануне этого серьезнейшего мероприятия силовики решили провести обыски и нанести телесные повреждения руководителю политического блока в мэрии и заметнейшему представителю КПРФ в регионе, который, как выяснилось, находился в статусе свидетеля. По-моему очевидно, что достаточно было прислать повестку, Артём Скатов бы пришёл и дал все показания».

Андреев считает, что «кому-то важно было „показать силу“»: «Бенефициаров от всей этой истории кроме Дмитрия Савельева и компании „Расцветай“ я тут не вижу. Жаль, только, что организаторы этой „акции устрашения“, кто бы они ни были, не подумали о том, какой ущерб принесло это действие той государственной политике, которая должна проводиться у нас в регионе в связи с проведением спецоперации».

Коммунисты попросили полпреда Серышева дать оценку правомерности действий полиции, фактам фальсификации хода общественных обсуждений на платформе, подконтрольной региональному правительству, а также «связям депутата Госдумы Савельева и ГК „Расцветай“» и соответствия его действий «государственным интересам РФ».

Что известно о Дмитрии Савельеве

Дмитрий Савельев родился в Новосибирске в 1971 году. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, а также Сибирскую академию госслужбы. Работал в строительных компания «Фундаментстрой» и «Стройиндустрия». Был зятем экс-спикера горсовета Новосибирска и бывшего сенатора Надежды Болтенко (сейчас она исполняет роль детского омбудсмена региона).

В 2011 году Савельев избрался в Госдумы от ЛДПР по списку в Кузбассе. В 2016-м — от ЛДПР уже по Новосибирской области. А в 2021-м уже перебрался в «Единую Россию», от которой пошел по Центральному округу в Новосибирской области.

С фигурой Дмитрия Савельева связывают крупного застройщика — группу компаний «Расцветай». Например, ООО «Расцветай инвест» владеет его брат, экс-депутат новосибирского заксобрания Владислав Савельев. Кроме того, сторонники Дмитрия Савельева составляют неформальную фракцию в горсовете Новосибирска. Некоторых из них депутаты обвиняют в лоббировании интересов застройщика.