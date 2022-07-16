Новосибирский вице-мэр Скатов не проходит подозреваемым по делу о клевете после письма единоросса Савельева

© nsknews.info/Ростислав Нетисов. Артём Скатов

Мэрия Новосибирска уточнила статус замглавы города по уголовному делу о клевете, возбужденному с подачи депутата Госдумы из «Единой России» Дмитрия Савельева. Он не проходит подозреваемым.

«Вице-мэр Новосибирска Скатов не является подозреваемым по делу о клевете, возбужденному по обращению депутата ГД Дмитрия Савельева, — говорится в заявлении администрации. — В настоящее время Артём Скатов является свидетелем по этому делу».

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов был задержан 15 июля. Он рассказал о «достаточно жестких» действиях силовиков. К чиновнику пришли после обращения депутата Госдумы Дмитрия Савельева («ЕР») с заявлением о клевете в одном из телеграм-каналов, уточнил сам Скатов.

«Следственные действия проходят по заявлению депутата Госдумы [Дмитрия] Савельева по надуманным основаниям. Я доверяю правоохранительным органам. Все, кто организовывал эту провокацию и участвует в ней, обязательно ответят в рамках закона», — говорил вице-мэр Тайге.инфо.

По сведениям источника редакции, дело о клевете (ст. 128.1 УК) было возбуждено по заявлению Савельева из-за поста в телеграм-канале «Государь» и о публикации в нем, касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова, который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура Власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина. При этом именно «Архитектура Власти» 15 июля после слов Скатова о следственных действиях по заявлению Савельева перепостила сообщение из другого тг-канала якобы с текстом первоначального заявления депутата Госдумы. Теперь в том же тг-канале Трошкина появился пост в отношении Скатова с использованием слов «агония», «оранжистские технологии» и «информационные войны».

Артем Скатов родился в 1982 году. Окончил Семипалатинский государственный университет по специальности «журналистика» и Новосибирский государственный технический университет по специальности «связь с общественностью». С 2008 года работал помощником депутата заксобрания, затем — депутата Госдумы. С 2014 года — пресс-секретарь мэра Новосибирска, в 2015 году избрался в заксобрание. С 2016 года Артем Скатов работает в должности заместителя мэра Новосибирска.

Что известно о Дмитрии Савельеве

Дмитрий Савельев родился в Новосибирске в 1971 году. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, а также Сибирскую академию госслужбы. Работал в строительных компания «Фундаментстрой» и «Стройиндустрия». Был зятем экс-спикера горсовета Новосибирска и бывшего сенатора Надежды Болтенко (сейчас она исполняет роль детского омбудсмена региона).

Некоторое время он возглавлял новосибирское отделение ЛДПР. О его «интригах» и возможных связях с «ЕР» еще в 2010 году говорил тогда еще глава фракции ЛДПР в заксобрании, а ныне первый вице-спикер парламента от «ЕР» Андрей Панфёров: «Ездил, договаривался, интриговал, чтобы войти в коорсовет. Поменять нас на своих орлов. А кто бы ими руководил? Госпожа Болтенко за обеденным столом указания бы давала».

В 2011 году Савельев избрался в Госдумы от ЛДПР по списку в Кузбассе. В 2016-м — от ЛДПР уже по Новосибирской области. А в 2021-м уже перебрался в «Единую Россию», от которой пошел по Центральному округу в Новосибирской области.

С фигурой Дмитрия Савельева связывают крупного застройщика — группу компаний «Расцветай». Например, ООО «Расцветай инвест» владеет его брат, экс-депутат новосибирского заксобрания Владислав Савельев. Кроме того, сторонники Дмитрия Савельева составляют неформальную фракцию в горсовете Новосибирска. Некоторых из них депутаты обвиняют в лоббировании интересов застройщика.