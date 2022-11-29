Более 150 домов оказались без горячей воды в Новосибирске в морозы

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Более 150 домов оказались без горячей воды в Новосибирске в морозы
29 Ноя 2022, 12:35

В Новосибирске сохраняются проблемы с отоплением. Более 150 домов лишились горячей воды.

Горячая вода отключена в 156 зданиях в Дзержинском районе Новосибирска, говорится на муниципальной карте систем жизнеобеспечения. Уточняется, что отключения носят аварийный характер.

«Причина — ремонт запорной арматуры на теплотрассе по улице Промышленная», — уточнили в мэрии.

Последствия планируется устранить к 18:00.

В ночь на 29 ноября повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе Новосибирска оставило без отопления и горячей воды около 14 тыс. человек. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, пять детских садов и четыре медучреждения.

Утром 29 ноября «Сибирская генерирующая компания», поставляющая тепло новосибирцам, отчиталась об окончании ремонта. Энергетики утверждали, что закончили работы, и тепло скоро начнет поступать.

«Теплоноситель подан всем домам, которые были в секторе отключения по причине дефекта на Промышленной», — сказано в последнем сообщении «СГК».

В Новосибирске стоят двадцатиградусные морозы.


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