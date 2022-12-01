Гетеросексуальные контакты вышли в лидеры по причинам ВИЧ в Красноярском крае

© zdrav.nso.ru
Гетеросексуальные контакты вышли в лидеры по причинам ВИЧ в Красноярском крае
01 Дек 2022, 06:23

Число новых зарегистрированных случаев ВИЧ в Красноярском крае упало. Но изменились главные пусти передачи инфекции.

«Если ранее в Красноярском крае высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией был обусловлен заражением при внутривенном приеме наркотиков, то в последние годы — активизацией полового гетеросексуального пути передачи, — сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. — Если два года назад среди заболевших ВИЧ-инфекцией значительно преобладали мужчины, то в этом году более 40% — женщины».

В то же время за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано более 2 тыс. впервые выявленных ВИЧ-положительных, и показатель заболеваемости оказался ниже аналогичных периодов предыдущих пяти лет, уверяет Горяев.

Наибольшее число случаев приходится на Красноярск (более 40%), Норильск, Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К 2025 году в России прогнозируется рост числа ВИЧ-положительных на 15−20%. Сейчас в стране, по официальным данным, с таким диагнозом живут около 0,8% всего населения.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован
Последние материалы
01 Дек, 08:59
Кто может возглавить Новосибирскую область? Андрей Травников
01 Дек, 08:27
Семья бизнесменов погибла при пожаре в Барнауле. Появилась версия об убийстве
01 Дек, 08:08
Переехавшие в Новосибирскую область жители Херсона получат выплату на покупку жилья
01 Дек, 07:37
Губернатор повысил тарифы ЖКХ для новосибирцев на 11%
01 Дек, 07:26
Новосибирский центр крови и десятки домов остались без тепла
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования