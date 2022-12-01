Гетеросексуальные контакты вышли в лидеры по причинам ВИЧ в Красноярском крае

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Число новых зарегистрированных случаев ВИЧ в Красноярском крае упало. Но изменились главные пусти передачи инфекции.

«Если ранее в Красноярском крае высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией был обусловлен заражением при внутривенном приеме наркотиков, то в последние годы — активизацией полового гетеросексуального пути передачи, — сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. — Если два года назад среди заболевших ВИЧ-инфекцией значительно преобладали мужчины, то в этом году более 40% — женщины».



В то же время за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано более 2 тыс. впервые выявленных ВИЧ-положительных, и показатель заболеваемости оказался ниже аналогичных периодов предыдущих пяти лет, уверяет Горяев.

Наибольшее число случаев приходится на Красноярск (более 40%), Норильск, Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К 2025 году в России прогнозируется рост числа ВИЧ-положительных на 15−20%. Сейчас в стране, по официальным данным, с таким диагнозом живут около 0,8% всего населения.