Губернатор повысил тарифы ЖКХ для новосибирцев на 11%

© Кирилл Канин
Губернатор повысил тарифы ЖКХ для новосибирцев на 11%
01 Дек 2022, 07:37

Тарифы ЖКХ вырастут в Новосибирске сверх уровня, определенного правительством РФ. Решение принял губернатор-единоросс Андрей Травников.

Тарифы ЖКХ выросли по всей России с 1 декабря. По постановлению федерального правительства, средний уровень повышения платы по регионам должен был составить 9%. Но для жителей Новосибирска он увеличился на 11%, следует из опубликованного постановления губернатора Травникова.

Отопление и горячая вода подорожают на 11,9%. Эти средства собирает с населения «Сибирская генерирующая компания», основателем которой был миллиардер Андрей Мельниченко.

Холодное водоснабжение подорожает на 12%, водоотведение — на 17%. Эти услуги для большей части горожан оказывает МУП «Горводоканал» под руководством депутата заксобрания от «Единой России» Юрия Похила.

Тариф на газоснабжение вырастет на 10%, на электроснабжение — на 9,1%.

Для второго по населению города региона — Бердска — тарифы повышены в среднем на 10%. Для Искитима — на 9,8%, для Оби — на 9,7%.

Ранее губернатор Андрей Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%.


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