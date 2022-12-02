Сибирские энергетики потратят миллионы на корпоративы после повышения тарифов

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Более 45 млн рублей потратят крупные компании на организацию корпоративов ко Дню энергетика, который пройдет вскоре после декабрьского повышения тарифов ЖКХ. Среди них сибирские корпорации.

Не менее 27 договоров на проведение корпоративов 22 декабря в День энергетика опубликовали энергетические компании на сайте госзакупок. На это обратила внимание «Сирена».

Планируется организовать 34 торжества на общую сумму около 45 млн рублей. Из них контракты на 22 млн подписали компании с государственным участиям. В трети случаев энергетики попутно отметят и Новый год, сказано в документации.

Крупнейшие контракты на 15 млн рублей заключили ПАО «Фортум», обслуживающее Западную Сибирь и Урал, и его «дочка» «Уралэнергосбыт». Корпорация появилась во время реформы РАО «ЕЭС России» и сейчас принадлежит финской государственной энергетической компании Fortum. В мае компания заявляла о намерении уйти из России, но пока работает.

Стоимость 10 застолий у «Фортума» доходит до 5,5 тыс. рублей на гостя. На столы планировалось поставить деликатесы, испанские, итальянские и французские вина, французский коньяк и дорогую водку. Но после публикации расследования «Сирены» в «Фортуме» объявили, «все новогодние празднования в компании отменены, закупки аннулированы, договоры находятся в стадии расторжения».

«Енисейская территориальная генерирующая компания» (ТГК-13), обслуживающая потребителей в Красноярском крае и Хакасии, решила провести корпоратив на 120 человек в Красноярске за 1 млн рублей. Гостей развеселят медийные личности, для застолья нужно не менее трех видов меню без спиртного, а вечеринка продлится до двух часов ночи.

«Енисейская территориальная генерирующая компания» входит в «Сибирскую генерирующую компанию».

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (дочерняя структура «Норникеля») потратит не менее 750 тыс. рублей на фуршет на 500 человек в Норильском заполярном театре драмы.

Напомним, что с 1 декабря в России выросли тарифы ЖКХ. По постановлению федерального правительства, средний уровень повышения платы по регионам должен был составить 9%. Но в разных субъектах сложилась разная ситуация, например, для жителей Новосибирска тарифы в среднем увеличились на 11%.