«Огонек Тайги»: почему Новосибирская область заплатит 30 млрд за поликлиники, которые можно сделать за 11

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«Огонек Тайги»: почему Новосибирская область заплатит 30 млрд за поликлиники, которые можно сделать за 11
02 Дек 2022, 07:44

В новом выпуске «Огонька Тайги» — депутат новосибирского заксобрания и лидер реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин. Обсуждаем итоги аудиторской проверки одного из скандальных проектов регионального правительства.

Почему Новосибирская область заплатит частному «инвестору» 30 млрд за поликлиники, которые можно было построить за 11? Как чиновники областного правительства уходят от вопросов? Какой смысл в «государственно-частном партнерстве», если выходит и дольше и дороже, чем просто построить за счет бюджета?

Обсуждаем с Вячеславом Илюхиным акт Контрольно-счетной палаты, которая «разобрала по косточкам» договор о государственно-частном партнерстве на строительство семи поликлиник в Новосибирске. По факту оказалось «частный инвестор» имеет возможность строить практически только за бюджетный счет, но получать потом возмещение так, будто строил за свои.

Илюхин рассказывает о махинациях, которые буквально происходят на глазах у всех, и об отсутствии реакции властей и правоохранительных органов. Рассуждает, что в управлении должен быть государственный подход, особенно в наше время, а также об ответственности чиновников и депутатов.


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