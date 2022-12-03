Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 273

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:00 Издание «КоммерсантЪ» отменило оплаченную подписку на свой фотоархив для главного редактора «Холода» Таисии Бекбулатовой*. «Потому что я иноагент», — уточнила в соцсетях журналистка.

«Принимая во внимание особенности применения положений действующего законодательства РФ в отношении иноагентов, АО Коммерсантъ не обладает дальнейшими возможностями для взаимодействия с Вами. В связи с чем приобретение любых фотографических произведений (в т.ч. съемок с определенным количеством фотографий одного тематического характера) у нашего предприятия более не представляется возможным. С текущего момента вынуждены отключить вас от скачки фотографий через сайт фотоагентства АО Коммерсантъ», — цитирует Бекбулатова сообщение компании.

«Признание иноагентом — это не дискриминация, говорили они. Хаха. Особенно мне нравится стиль изложения всех подобных писем. Мне кажется, о планирующемся расстреле эти люди сообщали бы таким же канцеляритом и с такой же невозмутимостью», — считает журналистка.

11:00 Страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом вводят потолок цен на российскую нефть на уровне $ 60 за баррель. Мера вступит в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты».

Официальное заявление «Коалиции по ограничению цен» опубликовано на сайте Минфина США: «На следующей неделе Коалиция по ограничению цен запретит широкий спектр услуг, включая морское страхование и торговое финансирование, связанных с транспортировкой по морю сырой нефти российского происхождения, если только покупатели не приобретут нефть за $ 60 за баррель или ниже этой цены».



Следующий потолок цены планируется объявить до 5 февраля 2023 года.

Главное на утро 3 декабря

• Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $ 60 за баррель.

После 15 января потолок будет регулярно пересматриваться в зависимости от изменения цен на нефть и должен будет быть как минимум на 5% ниже, чем текущая стоимость нефти из РФ на мировых рынках. Совет ЕС должен отвердить решение 3 декабря.



• Детский телеканал Disney прекратит вещание в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В сентябре прекратил деятельность российский сайт телеканала, также были удалены странички телеканала во всех соцсетях.

По данным Mash, в сетях операторов Disney заменит телеканал «Солнце».

• Суд в Тульской области отправил в СИЗО на 30 суток местного жителя из-за граффити на военкомате и поджога баннеров.

Жителя Алексина подозревают в вандализме по политическим мотивам (ч. 2 ст. 214 УК). По версии МВД, он нарисовал на зданиях городской администрации и военкомата надписи, «содержание которых дискредитирует президента и правительство», а также поджег несколько провластных баннеров.



• Оборот сети фастфуда «Вкусно — и точка» упал на 15−20% после открытия под новым брендом на месте ресторанов McDonald’s. Об этом заявил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, передает ТАСС.

При этом в пресс-службе компании уверяют, что полностью восстановили долю рынка в РФ, которую занимал McDonald’s, а оборот в ноябре превысит показатели 2021 года.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.